JNU में VC के खिलाफ जनमत संग्रह, 90 फीसदी से अधिक छात्रों ने पद छोड़ने के पक्ष में किया वोट

एक महीने से जारी है छात्र आंदोलन: पिछले करीब एक महीने से जेएनयू के छात्रसंघ प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रसंघ का आरोप है कि कुलपति ने एक बयान में गलत टिप्पणी की. इस टिप्पणी के बाद से ही कैंपस में नाराजगी देखने को मिली.

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कुलपति शांतिश्री धुलिपुडी पंडित के खिलाफ छात्रों का विरोध अब एक नए फेज में पहुंच गया है. 10 मार्च को हुए छात्र जनमत संग्रह में भारी बहुमत से छात्रों ने कुलपति के पद पर बने रहने का विरोध किया. कुल 2409 छात्रों ने मतदान किया, जिनमें से 2181 छात्रों यानी 90.54 प्रतिशत ने कुलपति के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया. छात्रसंघ का कहना है कि कुलपति के जातिवादी बयान और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले एक महीने से कैंपस में आंदोलन चल रहा है.

छात्रों के सहयोग से JNUSU ने की आंदोलन की शुरुआत

छात्र संगठनों, स्कूल फैकल्टी कमेटियों, काउंसलरों और बड़ी संख्या में छात्रों के सहयोग से JNUSU ने आंदोलन की शुरुआत की. शुरुआत में यह विरोध प्रदर्शन हड़ताल के रूप में शुरू हुआ, जो बाद में विश्वविद्यालय के कई स्कूलों में लॉकडाउन तक पहुंच गया. इन फैसलों को स्कूल जनरल बॉडी मीटिंग में छात्रों की सहमति से लिया गया.

प्रशासन पर दमन के आरोप

छात्रसंघ का आरोप है कि आंदोलन के दौरान प्रशासन ने दमनात्मक रवैया अपनाया. कई छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें छात्रसंघ के पदाधिकारी भी शामिल हैं. आरोप है कि यह कार्रवाई केवल इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने जनरल बॉडी मीटिंग में लिए गए लोकतांत्रिक फैसलों को लागू किया. इसी दौरान छात्र शिक्षा मंत्रालय तक मार्च करने पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त फंडिंग, यूजीसी नियमों के पालन और कुलपति के इस्तीफे की मांग की.

विरोध प्रदर्शन में 50 से अधिक छात्रों के लिया गया था हिरासत में

छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 50 से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया और 14 छात्रों को गिरफ्तार किया. इन छात्रों को तिहाड़ जेल भेजा गया, जहां उन्हें तीन दिन तक हिरासत में रहना पड़ा.



कुलपति की चुप्पी पर सवाल

छात्र संघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुलपति की ओर से पुलिस कार्रवाई की कोई निंदा नहीं की गई. विश्वविद्यालय प्रशासन की इस चुप्पी ने प्रशासन और पुलिस के बीच संबंधों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.



जनमत संग्रह में छात्रों का संदेश

छात्र समुदाय की राय जानने के लिए JNUSU ने 10 मार्च को विश्वविद्यालय के सभी स्कूलों में जनमत संग्रह कराया. इसमें छात्रों से पूछा गया कि कुलपति के जातिवादी बयान और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर क्या उन्हें पद पर बने रहना चाहिए. जनमत संग्रह में कुल 2409 छात्रों ने हिस्सा लिया. इनमें से 2181 छात्र (90.54%) ने कुलपति के पद पर बने रहने का विरोध किया, जबकि 207 छात्र (8.59%) ने उनके समर्थन में वोट दिया और 21 वोट (0.87%) अमान्य घोषित किए गए. छात्रसंघ का कहना है कि यह परिणाम छात्रों की स्पष्ट लोकतांत्रिक राय को दर्शाता है.



अगले सप्ताह होगी पब्लिक हियरिंग

छात्रसंघ ने घोषणा की है कि अगले सप्ताह JNU में कुलपति के खिलाफ एक पब्लिक हियरिंग आयोजित की जाएगी. इसमें सेवानिवृत्त जजों, वकीलों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा. छात्रसंघ का कहना है कि इस दौरान कुलपति के खिलाफ भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, जातिवाद, आरक्षण उल्लंघन और विश्वविद्यालय के अलोकतांत्रिक संचालन से जुड़े आरोपों की एक चार्जशीट भी जारी की जाएगी.



शिक्षा मंत्रालय से भी हस्तक्षेप की मांग

JNUSU ने एक बार फिर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय से अपील की है कि वह छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज का संज्ञान ले. छात्रसंघ ने मांग की है कि कुलपति शांतिश्री धुलिपुडी पंडित को तुरंत पद से इस्तीफा देना चाहिए.



