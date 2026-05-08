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JNU में ‘रीइमेजिनिंग दिल्ली’ पर मंथन, LG संधू ने रखा राजधानी के विकास का विजन

LG तरणजीत सिंह संधू ने कहा दिल्ली केवल एक शहर नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और आधुनिक आकांक्षाओं का जीवंत प्रतीक है

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जेएनयू में ‘रीइमेजिनिंग दिल्ली’ पर मंथन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 8, 2026 at 3:17 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरंजीत सिंह संधु ने 'रीइमेजिनिंग दिल्ली' विषय पर हुए संवाद कार्यक्रम में राजधानी के भविष्य को लेकर बड़ा विजन पेश किया.

उन्होंने कहा कि जेएनयू लौटना हमेशा एक भावनात्मक अनुभव रहा है, क्योंकि यही वह जगह है जहां जीवन के कई विचार और दृष्टिकोण विकसित हुए.

उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ वैश्विक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, उसी तरह दिल्ली को भी एक आधुनिक, समावेशी और टिकाऊ वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करना होगा. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन का भी उल्लेख किया, जिसमें भारतीय शहरों को देश की आर्थिक प्रगति का इंजन बताया गया है.

दिल्ली के भविष्य की नींव पांच प्रमुख स्तंभों पर

उपराज्यपाल ने कहा कि भविष्य की दिल्ली पांच प्रमुख स्तंभों स्थिरता, समावेशिता, संस्कृति, नवाचार और करुणा पर आधारित होनी चाहिए. उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि स्वच्छ हवा, हरित क्षेत्र, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा को दिल्ली के विकास का केंद्र बनाना होगा. साथ ही यमुना नदी को केवल साफ करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे दिल्ली की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक जीवनरेखा के रूप में पुनर्जीवित करना होगा.

सार्वजनिक परिवहन और तकनीक पर जोर

उन्होंने कहा कि मजबूत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए बेहतर ढांचा दिल्ली के विकास की अगली दिशा तय करेंगे. इसके साथ ही तकनीक और सुशासन को जोड़ते हुए पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-अनुकूल व्यवस्था तैयार करनी होगी. उन्होंने कहा कि एक वैश्विक शहर वही होता है जहां विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे. महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, दिव्यांगजनों, छात्रों, प्रवासी श्रमिकों और कमजोर वर्गों को समान अवसर मिलना जरूरी है.

दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान को बचाना जरूरी-उपराज्यपाल

दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए LG ने कहा कि यहां के स्मारक, खानपान, भाषाएं, संगीत, कला और त्योहार इस शहर की आत्मा हैं. आधुनिकता की दौड़ में दिल्ली की सांस्कृतिक स्मृतियों को कमजोर नहीं होने देना चाहिए. उन्होंने संग्रहालयों, सार्वजनिक कला, सांस्कृतिक पर्यटन और विरासत संरक्षण में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता बताई.

युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए बड़ा अवसर

उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली केवल प्रशासनिक राजधानी ही नहीं, बल्कि ज्ञान, स्टार्टअप, पर्यटन, रचनात्मक उद्योग और सेवा क्षेत्र का भी बड़ा केंद्र बन सकती है. इसके लिए सरकार, शिक्षण संस्थानों, उद्योग जगत और नागरिक समाज के बीच मजबूत साझेदारी जरूरी है.

एक महान शहर की पहचान उसकी मानवता से होती है-LG संधु
उपराज्यपाल ने कहा कि किसी शहर की महानता केवल उसकी ऊंची इमारतों और आधुनिक ढांचे से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है. उन्होंने सभी संस्थाओं, विशेषज्ञों और नागरिकों से मिलकर ऐसी दिल्ली बनाने का आह्वान किया जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, आर्थिक रूप से मजबूत और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण हो.

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