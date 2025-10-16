ETV Bharat / state

JNU में छात्र संघ चुनाव से पहले फिर बवाल, ABVP और वामपंथी संगठनों के बीच झड़प

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में बृहस्पतिवार को स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की आम सभा की बैठक (जीबीएम) के दौरान तनाव फैल गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और वाम समर्थित छात्र समूहों ने एक-दूसरे पर हिंसा और व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप लगाया. बता दें कि जेएनयू अपने छात्र संघ चुनावों की तैयारी कर रहा है, जो नवंबर में होने की संभावना है.

पीटीआई के मुताबिक, विश्वविद्यालय ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए महीने की शुरुआत में औपचारिक रूप से एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया था. एबीवीपी ने आरोप लगाया कि एक वामपंथी पार्षद ने बैठक के दौरान एक "आपत्तिजनक और भेदभावपूर्ण" टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि "उत्तर प्रदेश, बिहार और एबीवीपी के छात्र जेएनयू में आने के योग्य नहीं हैं और उन्हें बाहर निकाल दिया जाना चाहिए. बयान में कहा गया है कि जब छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वामपंथी छात्रों ने "एक छात्रा पर हमला किया, जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया."

वामपंथी संगठनों पर उकसाने का लगा आरोप

एबीवीपी ने जेएनयूएसयू अध्यक्ष नीतीश पर अपने साथियों को फिर से हमला करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया. एबीवीपी ने आरोप लगाया कि कई छात्रों की पिटाई की गई और "वामपंथी छात्रों ने झूठी कहानियां फैलाना, अपनी कमीज़ें फाड़ना और खुद को पीड़ित दिखाने के लिए नाटक करना शुरू कर दिया. वामपंथियों की यही खासियत है - जैसे ही वे असली सवालों के जवाब नहीं दे पाते, वे पीड़ित कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं. जीबीएम 16 घंटे तक रुकी रही और जब छात्रों ने जवाबदेही की मांग की, तो जेएनयूएसयू अध्यक्ष ने 'ब्यूटी नैप' लेने के बाद बैठक स्थगित कर दी.