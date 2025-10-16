JNU में छात्र संघ चुनाव से पहले फिर बवाल, ABVP और वामपंथी संगठनों के बीच झड़प
जेएनयू में अब स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की जनरल बॉडी मिटिंग में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के आपस में भिड़ने की खबर है.
Published : October 16, 2025 at 10:05 PM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में बृहस्पतिवार को स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की आम सभा की बैठक (जीबीएम) के दौरान तनाव फैल गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और वाम समर्थित छात्र समूहों ने एक-दूसरे पर हिंसा और व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप लगाया. बता दें कि जेएनयू अपने छात्र संघ चुनावों की तैयारी कर रहा है, जो नवंबर में होने की संभावना है.
पीटीआई के मुताबिक, विश्वविद्यालय ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए महीने की शुरुआत में औपचारिक रूप से एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया था. एबीवीपी ने आरोप लगाया कि एक वामपंथी पार्षद ने बैठक के दौरान एक "आपत्तिजनक और भेदभावपूर्ण" टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि "उत्तर प्रदेश, बिहार और एबीवीपी के छात्र जेएनयू में आने के योग्य नहीं हैं और उन्हें बाहर निकाल दिया जाना चाहिए. बयान में कहा गया है कि जब छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वामपंथी छात्रों ने "एक छात्रा पर हमला किया, जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया."
वामपंथी संगठनों पर उकसाने का लगा आरोप
एबीवीपी ने जेएनयूएसयू अध्यक्ष नीतीश पर अपने साथियों को फिर से हमला करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया. एबीवीपी ने आरोप लगाया कि कई छात्रों की पिटाई की गई और "वामपंथी छात्रों ने झूठी कहानियां फैलाना, अपनी कमीज़ें फाड़ना और खुद को पीड़ित दिखाने के लिए नाटक करना शुरू कर दिया. वामपंथियों की यही खासियत है - जैसे ही वे असली सवालों के जवाब नहीं दे पाते, वे पीड़ित कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं. जीबीएम 16 घंटे तक रुकी रही और जब छात्रों ने जवाबदेही की मांग की, तो जेएनयूएसयू अध्यक्ष ने 'ब्यूटी नैप' लेने के बाद बैठक स्थगित कर दी.
आइसा का दावा एबीवीपी ने जीबीएम को बाधित किया
वहीं, भाकपा-माले समर्थित अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) ने दावा किया कि एबीवीपी के गुंडों ने जीबीएम को बाधित किया, पार्षदों को परेशान किया और छात्रों पर शारीरिक हमला किया. एबीवीपी सदस्यों ने एक महिला छात्रा का गला पकड़ लिया और कई अन्य को पीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. आइसा ने कहा, "घायल छात्रों का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है." इसके अलावा एबीवीपी पर आगामी जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) चुनावों से पहले "लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने" के लिए हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया.
आइसा ने कहा, "एबीवीपी के गुंडों ने जेएनयूएसयू अध्यक्ष नीतीश पर हमला किया, उनके कपड़े फाड़े और जातिवादी, स्त्री-द्वेषी और इस्लाम-विरोधी गालियां दीं. संगठन ने इस कथित कृत्य को एबीवीपी की "परिसर में लोकतांत्रिक स्थानों को धमकाने और बाधित करने की लंबे समय से चली आ रही रणनीति" करार दिया. पिछले साल, वाम समर्थित समूहों ने केंद्रीय पैनल के चार में से तीन पदों पर जीत हासिल की, जबकि एबीवीपी ने संयुक्त सचिव का पद हासिल करके नौ साल का सूखा खत्म किया था.
