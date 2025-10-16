ETV Bharat / state

JNU में बवाल: जीबीएम के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी से मचा हंगामा, दो छात्र गुटों में मारपीट

एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया है.

छात्र गुटों में हुई मारपीट
छात्र गुटों में हुई मारपीट (ETV Bharat)
Published : October 16, 2025 at 9:49 AM IST

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज़ में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ने का मामला सामने आया है. एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया है.

एबीवीपी से जुड़े छात्रों का आरोप है कि छात्र बुधवार देर रात छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित स्कूल जनरल बॉडी मीटिंग (जीबीएम) के दौरान एक आपत्तिजनक और घटना सामने आई. जिसका एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने विरोध किया. बैठक के बीच वामपंथी गुट से जुड़े एक काउंसलर ने अत्यंत भेदभावपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र तथा एबीवीपी से जुड़े लोग जेएनयू में आने के योग्य नहीं हैं. इन्हें ऑडिटोरियम और इस कैंपस से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए. इस बयान के बाद जीबीएम का माहौल तनावपूर्ण हो गया.

छात्र गुटों में हुई मारपीट (ETV Bharat)

जब एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया और अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने की कोशिश की, तो वामपंथी छात्रों ने उन पर हमला कर दिया. इस हिंसा में कई छात्र घायल हो गए, जिनमें महिला छात्राएं भी शामिल हैं.

एबीवीपी-जेएनयू ने घटना की निंदा

एबीवीपी-जेएनयू ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह घटना जेएनयू की लोकतांत्रिक और बौद्धिक परंपराओं पर सीधा हमला है. जेएनयू छात्रसंघ के संयुक्त सचिव वैभव मीणा ने कहा कि यह घटना जेएनयू की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली है. विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन असहमति के जवाब में हिंसा और क्षेत्रीय घृणा फैलाना लोकतंत्र के विरुद्ध है. उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी भी राज्य से आने वाले छात्र समान गरिमा रखते हैं. किसी को यह अधिकार नहीं कि वह क्षेत्र, विचारधारा या संगठन के आधार पर किसी का अपमान करे या हमला करे. उन्होंने आगे कहा कि महिला छात्रा पर हमला करना न केवल निंदनीय है, बल्कि जेएनयू जैसी प्रतिष्ठित संस्था की मर्यादा के प्रतिकूल भी है.

एबीवीपी ने कहा कि जेएनयू विविधता, संवाद और समानता की भावना पर खड़ा है और किसी भी प्रकार की हिंसा या भेदभाव का विरोध हमेशा करता रहेगा. एबीवीपी-जेएनयू यह स्पष्ट करती है कि वह हर उस छात्र और छात्रा के साथ खड़ी है जो वामपंथी हिंसा या भेदभाव का शिकार हुआ है. विश्वविद्यालय में लोकतंत्र, सम्मान और संवाद की रक्षा के लिए एबीवीपी का संघर्ष जारी रहेगा.

