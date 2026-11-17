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JNU में नए कुलपति की तलाश,15 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन, फरवरी 2027 में खत्म हो रहा वर्तमान कुलपति का कार्यकाल

नई दिल्ली: देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शामिल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को जल्द ही नया कुलपति मिल सकता है. शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग ने कुलपति पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह प्रक्रिया वर्तमान कुलपति प्रो. शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित का कार्यकाल समाप्त होने से पहले शुरू की गई है. जेएनयू की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नियुक्ति संबंधी विज्ञापन अपलोड कर दिया गया है.

2022 में संभाली थी जेएनयू की कमान, पहली महिला कुलपति बनी थीं शांतिश्री: प्रो. शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित ने 7 फरवरी 2022 को जेएनयू के कुलपति का पद संभाला था. वह विश्वविद्यालय के इतिहास में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और जेएनयू की पूर्व छात्रा हैं. उन्हें पांच साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था, जो 6 फरवरी 2027 को पूरा होगा. प्रो.शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित ने जेएनयू से ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई की है. कुलपति बनने से पहले वह महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में राजनीति एवं लोक प्रशासन विभाग में प्रोफेसर थीं. उनका शिक्षण और शोध का अनुभव साढ़े तीन दशक से अधिक का रहा है. उन्होंने गोवा विश्वविद्यालय से अपने शिक्षण करियर की शुरुआत की थी.

JNU कुलपति पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू (ETV Bharat)

JNU कुलपति पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू (ETV Bharat)

शिक्षा मंत्रालय के विज्ञापन के मुताबिक, आवेदन करने वाला उम्मीदवार प्रतिष्ठित शिक्षाविद होने चाहिए. उनके पास किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 साल का अनुभव होना जरूरी है. इसके अलावा प्रतिष्ठित शोध संस्थान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व का कम से कम 10 साल का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार की आयु आवेदन की अंतिम तारीख को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही उच्च स्तर की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्थान के प्रति प्रतिबद्धता भी जरूरी है.कुलपति पद के लिए निर्धारित वेतन 2,10,000 रुपये प्रतिमाह होगा. इसके अलावा 11,250 रुपये विशेष भत्ता और अन्य स्वीकार्य भत्ते भी दिए जाएंगे. नियुक्ति और सेवा संबंधी शर्तें विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार लागू होंगी.नए कुलपति का चयन जेएनयू अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित समिति की सिफारिश पर तैयार पैनल के आधार पर किया जाएगा. समिति योग्य उम्मीदवारों के नामों पर विचार करेगी. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा.इच्छुक उम्मीदवार शिक्षा मंत्रालय के समर्थ पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया 16 नवंबर 2026 सुबह 10 बजे शुरू हो चुकी है. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे है. जेएनयू में नए कुलपति की नियुक्ति को विश्वविद्यालय के आगामी शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व के लिहाज से अहम माना जा रहा है. अब देखना होगा कि नए कुलपति के चयन की प्रक्रिया में किन वरिष्ठ शिक्षाविदों के नाम सामने आते हैं और फरवरी 2027 में वर्तमान कुलपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद विश्वविद्यालय की कमान किसे सौंपी जाती है.