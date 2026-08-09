JNU में उमर खालिद की किताब पर चर्चा रद्द होने से विवाद, JNUSU ने प्रशासन पर लगाए सेंसरशिप के आरोप
उमर खालिद की पुस्तक पर टॉक शो कैंसिल होने से गरमाई कैंपस की राजनीति.
Published : August 9, 2026 at 7:35 PM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में उमर खालिद की किताब पर प्रस्तावित चर्चा के लिए बुक किए गए एसएसएस-I ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द किए जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है. जेएनयू छात्रसंघ (JNUSU) ने विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले की कड़ी निंदा की है. छात्रसंघ ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने जानबूझकर चर्चा को रोकने के लिए ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द की है. यह चर्चा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित की जानी थी.
JNUSU ने अपने बयान में कहा कि किसी किताब पर चर्चा करना विश्वविद्यालय की अकादमिक संस्कृति और लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा है. छात्रसंघ के मुताबिक, विश्वविद्यालय में अलग-अलग विचारों और मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए. प्रशासन की ओर से कार्यक्रम के लिए जगह रद्द करने का फैसला छात्रों के विचार रखने और सवाल पूछने के अधिकार को प्रभावित करता है. छात्रसंघ ने आरोप लगाया कि प्रशासन का यह रवैया छात्र विरोधी और बौद्धिक चर्चा को दबाने वाला है. JNUSU का कहना है कि विश्वविद्यालय का काम अलग-अलग विचारों को जगह देना और छात्रों को बहस का अवसर देना है, न कि असहमति की आवाजों को रोकना.
पूरी जानकारी नहीं देने’ के कारण पर उठाए सवाल
JNUSU ने ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द करने के लिए प्रशासन की ओर से बताए गए कारण पर भी सवाल उठाए हैं. छात्रसंघ के अनुसार, प्रशासन का कहना है कि बुकिंग के समय कार्यक्रम की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी. JNUSU ने इस दलील को खारिज करते हुए दावा किया कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डीन ने ही बुकिंग इसी प्रारूप में करने के निर्देश दिए थे. छात्रसंघ का आरोप है कि बाद में इसी प्रक्रिया को आधार बनाकर कार्यक्रम के लिए बुक किया गया स्थान रद्द किया गया. JNUSU ने इसे कार्यक्रम रोकने के लिए बनाया गया बहाना बताया है.
ISKCON कार्यक्रम को लेकर भी प्रशासन पर सवाल
छात्रसंघ ने विश्वविद्यालय में आयोजित अन्य कार्यक्रमों का उदाहरण देते हुए प्रशासन पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है. JNUSU का कहना है कि मौजूदा कुलपति के कार्यकाल में ISKCON से जुड़े कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय परिसर में जगह और सहयोग उपलब्ध कराया गया, जबकि एक किताब पर अकादमिक चर्चा के लिए बुक किया गया ऑडिटोरियम रद्द कर दिया गया. छात्रसंघ ने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय में कार्यक्रमों के लिए नियम सभी के लिए समान हैं या नहीं. नियमों का चयनात्मक तरीके से इस्तेमाल अकादमिक स्वतंत्रता और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है.
JNU is a democratic and decentralised institution. The permission was given by Dean, SSS who has taken action as well in cancelling the event.— Jawaharlal Nehru University (JNU) (@JNU_official_50) August 9, 2026
The booking of the auditorium SSS-1 stands cancelled because of non-disclosure of the full facts about the program which is going to… pic.twitter.com/SsEsMO3muT
किताब आदिवासी संघर्ष पर गंभीर अकादमिक काम
JNUSU ने कहा कि ‘Fractured Communities’ आदिवासी समाज, उनके संघर्ष और जल-जंगल-जमीन से जुड़े सवालों पर केंद्रित एक गंभीर अकादमिक पुस्तक है. छात्रसंघ ने आरोप लगाया कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इसी किताब पर चर्चा को रोकना प्रशासन की आदिवासी मुद्दों के प्रति सोच पर सवाल खड़े करता है. छात्रसंघ का कहना है कि आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर विश्वविद्यालय में चर्चा होनी चाहिए और छात्रों को इन विषयों को समझने तथा उन पर सवाल करने का अवसर मिलना चाहिए.
भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी लगाए आरोप
JNUSU ने अपने बयान में विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे दूसरे सवालों का भी जिक्र किया है. छात्रसंघ ने कहा कि मौजूदा कुलपति के कार्यकाल में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर पर हुई कुछ नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं. छात्रसंघ ने आरोप लगाया कि कुछ नियुक्तियों में विज्ञापन में तय शिक्षण अनुभव और प्रकाशनों से जुड़ी न्यूनतम योग्यताओं को लेकर सवाल सामने आए हैं. हालांकि, ये आरोप JNUSU द्वारा रिपोर्ट के हवाले से लगाए गए हैं और प्रशासन की ओर से इस बयान में इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.
कमरा रद्द हुआ है, बातचीत नहीं
JNUSU ने कहा कि कार्यक्रम के लिए ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द होने के बावजूद किताब पर चर्चा नहीं रोकी जाएगी. छात्रसंघ ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक आदेश से छात्रों की पढ़ने, सोचने और सवाल करने की इच्छा को खत्म नहीं किया जा सकता. छात्रसंघ के अनुसार, ‘Fractured Communities’ पर चर्चा अब एसएसएस-II भवन के बाहर खुले स्थान पर की जाएगी. JNUSU ने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने और विश्वविद्यालय में अकादमिक तथा लोकतांत्रिक माहौल बनाए रखने की अपील की है.
एबीवीपी ने जताया विरोध
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की जेएनयू इकाई ने कार्यक्रम का विरोध करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से इसे निरस्त करने की मांग की थी. एबीवीपी ने कहा कि उमर खालिद से जुड़े विवादों और दिल्ली दंगों के मामले में उसके आरोपी होने के चलते उसकी पुस्तक पर चर्चा का आयोजन उचित नहीं है. संगठन ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाया. एबीवीपी जेएनयू अध्यक्ष मयंक पांचाल ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर को ऐसे व्यक्ति के महिमामंडन का मंच नहीं बनने दिया जाएगा. उन्होंने कार्यक्रम का रद्द होना एबीवीपी के विरोध की जीत बताया. वहीं, जेएनयू एबीवीपी मंत्री प्रवीण पीयूष ने कहा कि संगठन राष्ट्र की एकता और अखंडता के विचार के साथ खड़ा है और ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करेगा.
उमर खालिद की किताब पर चर्चा रद्द करने को लेकर JNUTA का सवाल
जेएनयू शिक्षक संघ (JNUTA) के सचिव अवनीश कुमार ने SSS ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द किए जाने पर प्रशासन के कारण को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डीन को पहले से जानकारी थी कि कार्यक्रम में उमर खालिद की किताब पर चर्चा होनी है. उनके मुताबिक, जेएनयू छात्रसंघ ने डीन से बातचीत के बाद ही उनकी सलाह के अनुसार आवेदन किया था. उन्होंने सवाल उठाया कि पूरी जानकारी नहीं थी तो ऑडिटोरियम की अनुमति पहले क्यों दी गई? उन्होंने प्रशासन से रद्दीकरण का वास्तविक कारण और संबंधित विश्वविद्यालय नियम सार्वजनिक करने की मांग की.
ये भी पढ़ें: