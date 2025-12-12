12 जनवरी 2026 को JNU का 9वां दीक्षांत समारोह, पीएचडी छात्रों की मांगी गई डिटेल्स
JNU का 9वां दीक्षांत समारोह 12 जनवरी 2026 को, पीएचडी छात्रों की सूची 2 जनवरी तक मांगी
Published : December 12, 2025 at 10:52 AM IST|
Updated : December 12, 2025 at 10:57 AM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने अपने 9वें दीक्षांत समारोह को लेकर अधिसूचना जारी की है. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह दीक्षांत समारोह 12 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा. इस दौरान फिजिकल और ऑफलाइन मोड में उन सभी पीएचडी छात्रों को डिग्री दी जाएगी, जिन्होंने 16 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच अपनी पीएचडी पूरी कर ली है या पूरी करने वाले हैं और अभी तक उन्हें मूल डिग्री नहीं मिली है.
2 जनवरी 2026 तक भेजना है नाम
अधिसूचना में बताया गया है कि सभी स्कूलों के डीन, विशेष केंद्रों और सेंटर्स के चेयरपर्सन से कहा गया है कि वह अपने-अपने विभागों के पात्र पीएचडी छात्रों की सूची को जल्द से जल्द सत्यापित करें. इस सूची में छात्रों के नाम, उनके सुपरवाइजर, वाइवा की तारीख, शोध का विषय और थीसिस का शीर्षक शामिल होना चाहिए. यह पूरी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को 2 जनवरी 2026 तक ईमेल के माध्यम से भेजनी होगी, जिससे अंतिम सूची तैयार की जा सके.
JNU का अनुरोध, सभी छात्रों तक पहुंचे जानकारी
जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, फीस और आवश्यक औपचारिकताओं को लेकर जल्द ही एक अलग नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इससे छात्रों को समारोह से पहले सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने में आसानी होगी. विश्वविद्यालय ने सभी विभागों और विशेष केंद्रों से अनुरोध किया है कि इस सूचना को नोटिस बोर्डों पर प्रमुखता से लगाएं और ईमेल के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी पात्र छात्र जानकारी से वंचित न रह जाए.
संयुक्त रजिस्ट्रार (इवैल) उमाकांत अग्रवाल की ओर से जारी इस अधिसूचना की प्रतियां विश्वविद्यालय की सभी नोटिस बोर्डों, छात्रावासों के वरिष्ठ वार्डनों, चीफ प्रॉक्टर, लाइब्रेरियन, डीन ऑफ स्टूडेंट्स (IHA) और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई हैं. इसके अलावा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी इसे अपलोड कर दिया गया है.
