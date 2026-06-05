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राज्यसभा चुनाव: क्या कांग्रेस के प्रणव झा की उम्मीदवारी को झामुमो देगा समर्थन? जानें जेएमएम नेता ने क्या कहा

रांची: झारखंड में इस महीने राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होने वाला है. कांग्रेस ने एक सीट पर प्रणव झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. वहीं झामुमो की ओर से अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है. कांग्रेस ने प्रणव झा की जीत के लिए रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है. इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश पॉलिटिकल कमेटी की बैठक भी हो रही है.

इसे लेकर जब झामुमो का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो झामुमो प्रवक्ता मनोजा पांडेय ने कहा कि उन्हें अभी जानकारी नहीं है कि उनके नेता हेमंत सोरेन की सहमति कांग्रेस की ओर से घोषित उम्मीदवार को लेकर है या नहीं. मनोज पांडेय ने कहा कि अगर हमारे नेता की सहमति से प्रणव झा राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार बनें हैं तो फिर हमसब मिलकर उनकी जीत की रणनीति बनाएंगे.

झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय का बयान (Etv Bharat)

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि झामुमो उम्मीदवार का नाम जानने के लिए थोड़ा धैर्य रखिए, अभी इतनी हड़बड़ी भी क्या है? उन्होंने कहा कि फैसला उनके केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है, वह जो भी फैसला करेंगे, वह सही फैसला होगा और सबको मान्य होगा.

वहीं अंजनी सोरेन और उनके समर्थकों द्वारा ओडिशा से रांची आकर अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी को लेकर झामुमो नेता ने कहा कि इसमें क्या बुराई है? हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है. लेकिन फैसला केंद्रीय अध्यक्ष को लेना है.