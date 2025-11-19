सिल्ली विधायक अमित महतो से नाराज हैं पार्टी कार्यकर्ता, कहा- नहीं सुनते हैं बात
सिल्ली विधानसभा के जेएमएम कार्यकर्ता विधायक से नाराज है. उन्होंने इसकी शिकायत पार्टी के केंद्रीय महासचिव से की.
Published : November 19, 2025 at 6:55 PM IST|
Updated : November 19, 2025 at 7:04 PM IST
रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में रांची के सिल्ली प्रखंड झामुमो कमेटी के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे थे. उन्होंने झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई. सिल्ली से आए कार्यकर्ताओं ने कहा कि वहां के विधायक अमित महतो द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं की ही उपेक्षा की जाती है.
पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद पार्टी कार्यालय के बंद हॉल में विनोद पांडेय ने सभी से उनकी समस्या सुनी. मिली जानकारी के अनुसार पार्टी के सिल्ली से जुड़े नेताओं ने कहा कि पार्टी के विधायक और प्रशासन से जुड़े लोग हमारी नहीं सुनते हैं. सिल्ली से आये झामुमो के कई पंचायत से लेकर प्रखंड तक के नेताओं ने विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ने और अधिकारियों की मनमानी की भी शिकायत झामुमो महासचिव से की.
सिल्ली से आये झामुमो नेताओं कार्यकर्ताओं से उनकी शिकायत सुनने के बाद विनोद पांडेय ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि सिल्ली के पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के पार्टी से जुड़े लोग आए थे. उनके संगठन और अन्य शिकायत थी. जिसे उन्होंने सुना है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही दूर किया जाएगा.
सिल्ली से झामुमो के विधायक हैं अमित महतो
सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के मौजूदा विधायक अमित महतो हैं. वह पूर्व उपमुख्यमंत्री और आजसू प्रमुख सुदेश महतो को हराकर जीता था. अमित महतो को लेकर पार्टी के सिल्ली प्रखंड के नेताओं में नाराजगी को पार्टी ने गंभीरता से लिया. इसके साथ ही विवाद को समाप्त करने के लिए खुद केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय लगे हुए हैं.
