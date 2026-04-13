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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं टीएमसी के लिए प्रचार करेंगे सीएम हेमंत, ममता बनर्जी से हो चुकी है वार्ता!

पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारी समेत अन्य सियासी मुद्दों पर झामुमो केंद्रीय महासचिव के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत.

JMM will campaign for Trinamool Congress party in West Bengal Assembly elections
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 13, 2026 at 8:27 PM IST

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रांची: झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार चला रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए वोट मांगते नजर आएंगे.

ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसका खुलासा झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने किया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दीदी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके नेता हेमंत सोरेन की बात हो चुकी है.

इसको लेकर जैसे ही ममता बनर्जी की ओर से पश्चिम बंगाल में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और पार्टी के अन्य नेताओं की चुनावी सभा का शेड्यूल पार्टी को प्राप्त होगा. वैसे ही हमलोग बंगाल में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए पश्चिम बंगाल कूच कर जाएंगे.

कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन सिर्फ झारखंड के लिए- सुप्रियो भट्टाचार्य

ईटीवी भारत संवाददाता उपेंद्र कुमार से खास बातचीत में सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ किया कि झारखंड में साथ में सरकार चलाने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे राज्यों में भी हम कांग्रेस के साथ रहे या उन्हें समर्थन करें. हमारा वर्ष 2024 से 2029 तक झारखंड में कांग्रेस, राजद, सीपीआई माले के साथ रहने का समझौता हुआ है. हम झारखंड की जनता के साथ हुए इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे.

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

भाजपा को परास्त करने के लिए तृणमूल का साथ देना जरूरी- सुप्रियो

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पिछली बार (2021) तो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले हमने वहां प्रारंभिक मीटिंग और सभाएं भी की थीं. लेकिन तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा को परास्त करने के लिए झामुमो से सहयोग मांगा था. ऐसे में हमने वर्ष 2021 का चुनाव नहीं लड़ा था. इस बार भी उनके नेता की बात ममता बनर्जी से हुई है.

चुनाव आयोग बंगाल में खुलकर बीजेपी के लिए कर रहा है काम- झामुमो

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार भाजपा के साथ-साथ चुनाव आयोग भी वहां मैदान में है. ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का साथ देना बेहद जरूरी है.

उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के व्यवहार का जिक्र करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल में एक-एक वोट की कीमत है. भाजपा को 50 से नीचे रखने के लिए ममता बनर्जी का साथ देना बेहद जरूरी है. 27 लाख वोटर्स को वैध तरीके से वोट देने से मना किया जा चुका है.

इतना ही नहीं 90-91 लाख मतदाताओं को वोट देने से वंचित कर दिया गया है. ऐसे में एक-एक वोट की कीमत वहां पर है, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि पश्चिम बंगाल में हम एक वोट को भी जाया नहीं होने देंगे. हमारी पश्चिम बंगाल झामुमो की इकाई, हमारे सभी कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस की जीत हो.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब दीदी की ओर से चुनावी सभाओं का शेड्यूल आएगा तो उस शेड्यूल के अनुसार हेमंत सोरेन भी तैयार हैं. हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बाकी जितने झामुमो के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हैं वह पश्चिम बंगाल जाकर तृणमूल कांग्रेस को विजयी दिलाने के लिए काम करेंगे.

असम में हमारा फुटप्रिंट का पहुंचना झामुमो की बड़ी उपलब्धि- सुप्रियो

असम में आक्रामक रुप से विधानसभा चुनाव लड़ने से पार्टी को क्या कुछ उम्मीदें हैं. इस सवाल के जवाब में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देखिए, असम की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमारा फुटप्रिंट वहां पहुंच गया है. हमारे नेता हेमंत सोरेन की ओर से तैयार की गई पिच पर खेलने को असम के दोनों मुख्य दल भाजपा-कांग्रेस मजबूर हुए हैं.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वहां चाय बागान के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500₹ प्रतिदिन करने की हो, चाय बागानों की नीलामी में मजदूरों के लिए 20% लेबर सेस लगाने की बात हो, या फिर वसुंधरा योजना का लाभ देने का मुद्दा हो. हमारे नेता ने इन मुद्दों को जनता के सामने रखा और ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखा, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है.

राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं से होगी बात

झारखंड में जल्द राज्यसभा की दो सीटों पर होनेवाले चुनाव को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दोनों सीटों पर जीत हासिल करने का आंकड़ा महागठबंधन के पास है. अब इसमें से झामुमो-कांग्रेस के बीच एक एक सीट बंटेगा या दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार होगा. यह सब तय उनके केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन की कांग्रेस आलाकमान से बातचीत के बाद तय होगा. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को यह तय करने का अधिकार नहीं है.

आदिवासी समुदाय के हितों की अनदेखी नहीं है, यही झामुमो की प्राथमिकता

पेसा नियमावली को लेकर समाज के दो गुटों में बंट जाने और इस मुद्दे पर झामुमो का स्टैंड साफ करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि किसी भी मुद्दा के दो पहलू होते हैं, जो संतुष्ट नहीं होते हैं वह उसकी कमियां निकालने लगते हैं और जो संतुष्ट होते हैं, वह उसके पक्ष में खड़े होते हैं.

उन्होंने कहा कि बहुत दिन से इस बात को लेकर मामला पेंडिंग चल रहा था, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन कोर्ट तक जाने के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमको लगता है कि इसको लेकर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. हमारा पहला कमिटमेंट ट्राइबल अधिकार और ट्राइबल सम्मान का है, उसके साथ किसी तरह का समझौता झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करेगा.

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