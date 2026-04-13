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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं टीएमसी के लिए प्रचार करेंगे सीएम हेमंत, ममता बनर्जी से हो चुकी है वार्ता!

रांची: झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार चला रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए वोट मांगते नजर आएंगे.

ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसका खुलासा झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने किया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दीदी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके नेता हेमंत सोरेन की बात हो चुकी है.

इसको लेकर जैसे ही ममता बनर्जी की ओर से पश्चिम बंगाल में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और पार्टी के अन्य नेताओं की चुनावी सभा का शेड्यूल पार्टी को प्राप्त होगा. वैसे ही हमलोग बंगाल में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए पश्चिम बंगाल कूच कर जाएंगे.

कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन सिर्फ झारखंड के लिए- सुप्रियो भट्टाचार्य

ईटीवी भारत संवाददाता उपेंद्र कुमार से खास बातचीत में सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ किया कि झारखंड में साथ में सरकार चलाने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे राज्यों में भी हम कांग्रेस के साथ रहे या उन्हें समर्थन करें. हमारा वर्ष 2024 से 2029 तक झारखंड में कांग्रेस, राजद, सीपीआई माले के साथ रहने का समझौता हुआ है. हम झारखंड की जनता के साथ हुए इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे.

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

भाजपा को परास्त करने के लिए तृणमूल का साथ देना जरूरी- सुप्रियो

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पिछली बार (2021) तो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले हमने वहां प्रारंभिक मीटिंग और सभाएं भी की थीं. लेकिन तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा को परास्त करने के लिए झामुमो से सहयोग मांगा था. ऐसे में हमने वर्ष 2021 का चुनाव नहीं लड़ा था. इस बार भी उनके नेता की बात ममता बनर्जी से हुई है.

चुनाव आयोग बंगाल में खुलकर बीजेपी के लिए कर रहा है काम- झामुमो

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार भाजपा के साथ-साथ चुनाव आयोग भी वहां मैदान में है. ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का साथ देना बेहद जरूरी है.

उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के व्यवहार का जिक्र करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल में एक-एक वोट की कीमत है. भाजपा को 50 से नीचे रखने के लिए ममता बनर्जी का साथ देना बेहद जरूरी है. 27 लाख वोटर्स को वैध तरीके से वोट देने से मना किया जा चुका है.

इतना ही नहीं 90-91 लाख मतदाताओं को वोट देने से वंचित कर दिया गया है. ऐसे में एक-एक वोट की कीमत वहां पर है, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि पश्चिम बंगाल में हम एक वोट को भी जाया नहीं होने देंगे. हमारी पश्चिम बंगाल झामुमो की इकाई, हमारे सभी कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस की जीत हो.