हजारीबाग हत्याकांड पर सियासत तेज, जेएमएम का भाजपा पर जुबानी हमला
हजारीबाग हत्याकांड में पुलिस का बयान सामने आने के बाद झामुमो ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है.
Published : April 3, 2026 at 8:23 PM IST
धनबाद/बोकारो: हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुंबा गांव में रामनवमी की अष्टमी की रात मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है. झारखंड मुक्ति मोर्चा की धनबाद जिला कमेटी ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात बताया है.
बीजेपी मामले को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही: लक्की सोरेन
जिला अध्यक्ष लक्की सोरेन ने आरोप लगाया कि इस संवेदनशील मामले को बीजेपी द्वारा जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल को भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद को भी बाद में स्थगित करना पड़ा, जब मामले की सच्चाई सामने आने लगी.
मामले से जुड़ा आरोपी बीजेपी से जुड़ा है: मन्नू आलम
वहीं, जेएमएम के जिला सचिव मन्नू आलम ने कहा कि पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी भीम राम है, जो कथित रूप से बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के तुरंत बाद भाजपा नेताओं ने बिना पूरी जानकारी के राज्य सरकार और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे.
प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश
मन्नू आलम ने यह भी कहा कि बीजेपी द्वारा बंद और आंदोलन की चेतावनी देकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही पुलिस ने मामले का खुलासा किया और आरोपी की पहचान सामने आई, भाजपा की ओर से चुप्पी साध ली गई. जेएमएम नेताओं ने इस मामले में शामिल दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं, बल्कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
बोकारो में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है. बोकारो के सर्किट हाउस में झामुमो के जिला अध्यक्ष रतनलाल मांझी और महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.
अपने ही लोगों से पल्ला झाड़ रही है बीजेपी: जेएमएम
नेताओं ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू द्वारा भीम राम को पार्टी का नेता मानने से इनकार करने पर सवाल उठाए. जेएमएम नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान एक तस्वीर भी दिखाई, जिसमें मुख्य आरोपी भीम राम भाजपा नेताओं के साथ पार्टी का पट्टा पहने खड़ा नजर आ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अब अपने ही लोगों से पल्ला झाड़ रही है और राज्य की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है.
बीजेपी का दोहरा चरित्र!
इसके साथ ही नेताओं ने कहा कि जो लोग पहले आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे थे, वे अब चुप्पी साधे हुए हैं. यह पूरा मामला सरकार को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है. बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आ गया है, जब उनके बड़े नेताओं के साथ आरोपी खड़ा है, तो अब उसे अपना मानने से इनकार करना, जनता को गुमराह करने की कोशिश है. यह पूरी तरह से साजिश है. बीजेपी सिर्फ सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है. हम मांग करते हैं कि इस जघन्य अपराध के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा, यहां तक कि फांसी दी जाए.
ये भी पढ़ें- रांची: लेक्चरर नियुक्ति मामले के आरोपित भीम राम को हाई कोर्ट से मिली राहत
फर्जी बाबा के बहकावे में आकर अंधविश्वासी मां ने कर दी अपनी बेटी की हत्या