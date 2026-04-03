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हजारीबाग हत्याकांड पर सियासत तेज, जेएमएम का भाजपा पर जुबानी हमला

धनबाद/बोकारो: हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुंबा गांव में रामनवमी की अष्टमी की रात मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है. झारखंड मुक्ति मोर्चा की धनबाद जिला कमेटी ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात बताया है.

बीजेपी मामले को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही: लक्की सोरेन

जिला अध्यक्ष लक्की सोरेन ने आरोप लगाया कि इस संवेदनशील मामले को बीजेपी द्वारा जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल को भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद को भी बाद में स्थगित करना पड़ा, जब मामले की सच्चाई सामने आने लगी.

मामले से जुड़ा आरोपी बीजेपी से जुड़ा है: मन्नू आलम

वहीं, जेएमएम के जिला सचिव मन्नू आलम ने कहा कि पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी भीम राम है, जो कथित रूप से बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के तुरंत बाद भाजपा नेताओं ने बिना पूरी जानकारी के राज्य सरकार और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे.

प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश

मन्नू आलम ने यह भी कहा कि बीजेपी द्वारा बंद और आंदोलन की चेतावनी देकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही पुलिस ने मामले का खुलासा किया और आरोपी की पहचान सामने आई, भाजपा की ओर से चुप्पी साध ली गई. जेएमएम नेताओं ने इस मामले में शामिल दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं, बल्कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.