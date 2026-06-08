राज्यसभा चुनाव के बहाने पलामू के एससी वोटबैंक पर झामुमो की नजर! बीजेपी का मजबूत गढ़ है पलामू प्रमंडल क्षेत्र
बैद्यनाथ राम के बहाने झामुमो अनुसूचित जातियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है. ताकि उसे आगामी चुनाव में लाभ मिल सके.
Published : June 8, 2026 at 5:07 PM IST
पलामू: राज्यसभा चुनाव के बहाने पलामू के इलाके में मौजूद अनुसूचित जाति के वोट पर राजनीतिक दलों की नजर है. झामुमो ने पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है. दरअसल, पूरे झारखंड में पलामू प्रमंडल का इलाका अनुसूचित जाति का गढ़ है. 2011 जनगणना के अनुसार, पलामू में 27.65, गढ़वा में 12 और लातेहार में 21.31% आबादी अनुसूचित जाति की है.
2011 की जनगणना के मुताबिक, 8.5 लाख के करीब अनुसूचित जाति की आबादी है. बैद्यनाथ राम, लातेहार जिले के रहने वाले हैं और पूर्व मंत्री और विधायक भी रह चुके हैं. 2024 के विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम अंतर से हार गए थे. बैद्यनाथ राम के बहाने, झामुमो पलामू प्रमंडल में अनुसूचित जातियों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहता है.
SC के लिए रिजर्व हैं पलामू लोकसभा सीट
बैद्यनाथ राम को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाए जाना आगामी लोकसभा एवं विधानसभा की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल पलामू लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है. पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले लातेहार और छतरपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है. पलामू लोकसभा सीट से 2009 में झामुमो के टिकट पर पूर्व माओवादी कामेश्वर बैठा चुनाव जीते थे. पलामू प्रमंडल की 9 विधानसभा सीटों में से एकमात्र भवनाथपुर सीट से झामुमो के विधायक है. पलामू प्रमंडल में गढ़वा में ही झामुमो को चुनाव में जीत मिली है.
अनुसूचित जाति वोटर परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ हैं. पलामू लोकसभा के साथ-साथ अन्य सीटों पर भी लगातार अनुसूचित जाति को वोट पार्टी को मिलते हैं. समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार कार्य कर रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में कम नजर भी आ रहे हैं यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग पार्टी के साथ हैं: अमित तिवारी, जिला अध्यक्ष, बीजेपी
बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश
पलामू प्रमंडल का इलाका भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है. बीजेपी की अनुसूचित जाति मतदाताओं और आबादी पर पकड़ है. पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले पलामू एवं चतरा लोकसभा सीट पर बीजेपी के विधायक हैं जबकि नौ विधानसभा सीटों में से चार विधायक बीजेपी के हैं. एकमात्र विधायक झामुमो के हैं जबकि दो विधायक राजद और दो विधायक कांग्रेस के हैं. पलामू संसदीय सीट पर सबसे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी है. पलामू के किसी भी विधानसभा सीट से झामुमो को अभी तक सफलता नहीं मिली है.
पार्टी सुप्रीमो हेमंत सोरेन की सोच है, पार्टी दलित, शोषित, वंचितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक सभी को साथ लेकर चलती है. यह सही है कि 26% एससी का वोट है. एक दलित परिवार के व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने की तैयारी है. पलामू प्रमंडल के पार्टी कार्यकर्ता बेहद खुश है. काफी अच्छा निर्णय है हमारा वोट बैंक ज़रूर बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि पार्टी की सोच है सभी को साथ लेकर चलना है: राजेंद्र कुमार सिन्हा, जिला अध्यक्ष पलामू, झामुमो
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