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राज्यसभा चुनाव के बहाने पलामू के एससी वोटबैंक पर झामुमो की नजर! बीजेपी का मजबूत गढ़ है पलामू प्रमंडल क्षेत्र

पलामू: राज्यसभा चुनाव के बहाने पलामू के इलाके में मौजूद अनुसूचित जाति के वोट पर राजनीतिक दलों की नजर है. झामुमो ने पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है. दरअसल, पूरे झारखंड में पलामू प्रमंडल का इलाका अनुसूचित जाति का गढ़ है. 2011 जनगणना के अनुसार, पलामू में 27.65, गढ़वा में 12 और लातेहार में 21.31% आबादी अनुसूचित जाति की है.

2011 की जनगणना के मुताबिक, 8.5 लाख के करीब अनुसूचित जाति की आबादी है. बैद्यनाथ राम, लातेहार जिले के रहने वाले हैं और पूर्व मंत्री और विधायक भी रह चुके हैं. 2024 के विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम अंतर से हार गए थे. बैद्यनाथ राम के बहाने, झामुमो पलामू प्रमंडल में अनुसूचित जातियों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहता है.

बीजेपी और झामुमो के जिला अध्यक्षों के बयान (Etv Bharat)

SC के लिए रिजर्व हैं पलामू लोकसभा सीट

बैद्यनाथ राम को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाए जाना आगामी लोकसभा एवं विधानसभा की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल पलामू लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है. पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले लातेहार और छतरपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है. पलामू लोकसभा सीट से 2009 में झामुमो के टिकट पर पूर्व माओवादी कामेश्वर बैठा चुनाव जीते थे. पलामू प्रमंडल की 9 विधानसभा सीटों में से एकमात्र भवनाथपुर सीट से झामुमो के विधायक है. पलामू प्रमंडल में गढ़वा में ही झामुमो को चुनाव में जीत मिली है.