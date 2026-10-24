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सत्ता से बाहर होने की बेचैनी में झारखंड को भाजपा का गढ़ बता रहे नितिन नवीन- विनोद पांडेय

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ( ETV Bharat )

रांची: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड दौरे पर रांची में हैं. आज शनिवार को झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में झारखंड को मजबूत गढ़ बताते हुए यहां भी फिर से कमल खिलाने की बात कही थी. नितिन नबीन के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आयी है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने प्रेस बयान जारी कर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड दौरे और उनके बयानों पर तीखा राजनीतिक पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता झारखंड को अपना गढ़ बताकर राज्य की जनता का अपमान कर रहे हैं. झारखंड किसी राजनीतिक दल का गढ़ नहीं, बल्कि यहां के सवा तीन करोड़ लोगों की आकांक्षाओं, संघर्षों और अधिकारों की धरती है.