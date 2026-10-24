सत्ता से बाहर होने की बेचैनी में झारखंड को भाजपा का गढ़ बता रहे नितिन नवीन- विनोद पांडेय
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के झारखंड दौरे को लेकर झामुमो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 11:09 PM IST
रांची: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड दौरे पर रांची में हैं. आज शनिवार को झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में झारखंड को मजबूत गढ़ बताते हुए यहां भी फिर से कमल खिलाने की बात कही थी. नितिन नबीन के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आयी है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने प्रेस बयान जारी कर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड दौरे और उनके बयानों पर तीखा राजनीतिक पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता झारखंड को अपना गढ़ बताकर राज्य की जनता का अपमान कर रहे हैं. झारखंड किसी राजनीतिक दल का गढ़ नहीं, बल्कि यहां के सवा तीन करोड़ लोगों की आकांक्षाओं, संघर्षों और अधिकारों की धरती है.
झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि यहां की जनता ही लोकतांत्रिक तरीके से तय करती है कि सत्ता में कौन रहेगा. उन्होंने कहा कि जनता ने लगातार दो बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व को राज्य की सेवा का मौका दिया है. भाजपा नेताओं को यह समझना चाहिए कि झारखंड की जनता को राजनीतिक भाषणों और खोखले नारों से गुमराह नहीं किया जा सकता.
विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को झारखंड की जनता को यह बताना चाहिए कि राज्य के गठन के बाद लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा ने आदिवासियों, मूलवासियों, युवाओं और किसानों के हितों के लिए क्या किया. उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती रही. यहां के लोगों को उनके संसाधनों के अनुरूप अधिकार और अवसर क्यों नहीं मिला? उन्होंने कहा कि आज भाजपा के नेता विकास की बातें कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपने शासनकाल के कामकाज का हिसाब भी देना चाहिए.
उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात करती है लेकिन उनके नेताओं को यह भी बताना चाहिए कि आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को लेकर उनकी प्रतिबद्धता कितनी मजबूत है. झारखंड की पहचान यहां की जनजातीय संस्कृति, सामाजिक न्याय और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की परंपरा से है,इस पहचान को राजनीतिक नारों तक सीमित नहीं किया जा सकता.
युवाओं के मुद्दे पर राजनीति बंद करे भाजपा- विनोद पांडेय
झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा के नेता छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय तथ्यों के साथ अपनी बात रखें. युवाओं के भविष्य और रोजगार जैसे गंभीर विषयों को राजनीतिक लाभ का हथियार बनाना उचित नहीं है. राज्य सरकार युवाओं के हितों और रोजगार के सवालों पर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. भाजपा को यह बताना चाहिए कि केंद्र सरकार के स्तर पर रोजगार, महंगाई और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर उसका क्या जवाब है.
घुसपैठ के नाम पर भय और भ्रम फैलाना बंद करे भाजपा
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसे संवेदनशील विषय पर भाजपा नेताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए न कि विपक्ष पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाकर लोगों का ध्यान देश के मूल मुद्दों से भटकाना चाहिए. उन्होंने कहा कि नागरिकता और मताधिकार से जुड़े विषयों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए न कि राजनीतिक बयानबाजी के जरिए समाज में भय और भ्रम का माहौल बनाया जाना चाहिए.
विनोद पांडेय ने कहा कि झारखंड की जनता ने हमेशा अपने अधिकारों, सम्मान और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां चाहे जितनी बैठकें कर लें और कार्यकर्ताओं को कितने ही राजनीतिक मंत्र दे दें. राज्य की जनता अपने अनुभव और विवेक से फैसला 2019 और 2024 क चुनाव में किया है और आगे भी वैसा ही करेगी. झारखंड की राजनीति का भविष्य यहां के लोग तय करेंगे न कि भाजपा का कोई राष्ट्रीय नेता.
उन्होंने कहा कि झामुमो की राजनीति झारखंड के लोगों के अधिकारों, सम्मान और विकास के लिए समर्पित रही है. भाजपा को राज्य की जनता को राजनीतिक उपदेश देने के बजाय अपने वादों, अपने शासनकाल और केंद्र सरकार के कामकाज का जवाब देना चाहिए, झारखंड की जनता जानती है कि उसके हितों की बात कौन करता है और चुनाव के समय उसके मुद्दों को कौन राजनीतिक भाषणों में इस्तेमाल करता है.
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