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SIR को लेकर जेएमएम ने चुनाव आयोग को चेताया, कहा- झारखंड, असम या बंगाल नहीं है

झारखंड में एसआईआर को लेकर सियासत जारी है.

JMM PRESS CONFERENCE
जेएमएम महासचिव (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 10:56 PM IST

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रांची: झारखंड में होने वाले मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर सियासत जारी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बहाने चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना साधा है.

मंगलवार को पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडियाकर्मियों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने एसआईआर को लेकर कहा कि एक खाका बना लिया गया है, जो भाजपा को वोट नहीं करेगा स्पष्टत: उसका डिलीशन हो जाएगा. अगर उसपर कोई प्रमाण आयेगा तो उसे लटका दिया जाएगा.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2014 के बाद से हम लोगों ने सरकार के कई रूप देखें हैं. सरकार की चोरी होते हुए देखा, सरकार का डकैती होते हुए देखा लेकिन अब वोटर की चोरी और वोटर की डकैती होते हुए भी लोगों ने बंगाल में देखा. पश्चिम बंगाल में जिस दिन चुनाव परिणाम आ रहे थे, उसी वक्त हमने कह दिया था कि वहां पर जो चुनाव हुए हैं, वह अवैध है और असंवैधानिक हैं और लूटा हुआ बहुमत है. जो कहीं ना कहीं इस दिशा में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह इशारा कर दिया है.

जेएमएम महासचिव का बयान (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और उनके साथ वरिष्ठ न्यायमूर्ति राठी ने जिन बातों की टिप्पणी की, वह साफ दर्शाता है कि बंगाल में चुनाव नहीं हुए हैं. बंगाल में सेना और अर्द्धसैनिक बलों के द्वारा लोकतंत्र को लूट लिया गया. जहां से डिलीशियस 10 हजार या 12 हजार हुआ, वहां का जो चुनाव परिणाम है, वह टीएमसी के हार का मार्जिन कहीं 500 तो कहीं 5000 है. क्योंकि वैसे विधानसभा सीट में डिलीशन ज्यादा हो गया.

जेएमएम महासचिव ने कहा कि बंगाल में 90 लाख वोटर्स डिलीशन हो गया, 29 लाख अभी भी जिनका वोटर सर्टिफिकेशन नहीं हुआ, उनके मामले लंबित हैं और उसके लिए जो प्राधिकरण गठित किए गए थे, उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, वह कल रिजाइन कर दिए. सुप्रियो ने कहा कि एक तरफ चुनाव आयोग का नारा है कि एक भी वोटर छूटे नहीं, वहां पर 90 लाख और 29 लाख लगभग सवा करोड़ से भी ज्यादा वोटर का लूट हुई.

झारखंड में भाजपा हताश और निराश है: सुप्रियो

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि उन्हें लगता है कि झारखंड में भी बंगाल की तरह बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे. क्योंकि झारखंड में भाजपा हताश और निराश है और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है. जिस प्रकार से अनर्गल चीजें सामने आ रही हैं, वह बताता है कि भाजपा के जो मेंटर्स हैं, वह आश्वस्त कर दिया है कि यहां पर भी बहुत भारी मशीन गन, ब्रह्मोस और राफेल उतरेगा और उसके बाद चुनाव होगा.

वे लोग केवल एसआईआर के लिए चिंतित नहीं हैं, एसआईआर के साथ-साथ जो असम में परिसीमन किया गया, उसी तरह वह यहां पर भी ढांचा बनाया जा रहा है. सीटें तो नहीं बदलेगी, संख्या तो नहीं बदलेगी. लेकिन अपने अनुरूप निर्वाचन क्षेत्र को कैसे बनाया जाए, इसको लेकर भी एक ड्राइंग बन रहा है. यह दो अशुभ संकेत हमारे राज्य के लिए आ रहा है. उन्होंने कहा कि बीएलओ और माइक्रो आब्जर्वर जो एसआईआर में लगे हुए हैं. उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि झारखंड में बंगाल जैसी गलती ना करें.

उन्होंने कहा कि वे चुनाव आयोग को भी सचेत करना चाहता है कि यह ना असम है और ना ही बंगाल है. यह पॉलिटिकल कॉलोनियल से निकला हुआ स्टेट है. राजनीतिक औपनिवेशवाद से संघर्ष कर निकला हुआ यह राज्य है. जिस राज्य का निजाम भी अलग है और इस राज्य का मिजाज भी अलग है. इसको सामने में रखते हुए चुनाव आयोग अपनी कार्य योजना तय करें.

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