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समरसता संकल्प अभियान के जरिए दलित वोट बैंक को साधने में जुटी बीजेपी, जेएमएम ने साधा निशाना

BJP संत रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 'समरसता संकल्प अभियान' चला रही है. जिसपर जेएमएम ने निशाना साधा है.

SAMRASTA SANKALP ABHIYAN
संत रविदास (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 4, 2026 at 8:07 PM IST

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रांचीः संत रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा इन दिनों समरसता संकल्प अभियान चला रही है. इस अभियान के जरिए भाजपा दलित वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है. झारखंड में एससी के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें मात्र तीन सीटें बीजेपी के पास हैं. सिमरिया में उज्जवल दास, जमुआ में मंजू कुमारी, लातेहार में प्रकाश राम ने बीजेपी के टिकट पर कमल खिलाकर जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 09 में से 06 सीटें जीती थीं. झामुमो को दो सीटें मिली थीं जबकि राजद के खाते में एक सीट गई थी. खास बात है कि दलित के लिए रिजर्व एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी.

ये नौ सीटें हैं महत्वपूर्ण

यदि बात करें एससी सीटों की तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में सबसे ज्यादा चार सीटों में चतरा, सिमरिया, जमुआ और चंदनक्यारी शामिल हैं. पलामू प्रमंडल में लातेहार और छत्तरपुर, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में कांके, संथाल परगना प्रमंडल में देवघर और कोल्हान प्रमंडल में जुगसलाई की सीट एससी के लिए रिजर्व है. किसी भी दल को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में इन 09 सीटों का अहम रोल रहता है. राज्य बनने के बाद से अब तक हुए चुनाव परिणाम बताते हैं कि एससी का झुकाव सबसे ज्यादा भाजपा के प्रति दिखा है.जाहिर तौर पर अपना पुराना वोट बैंक को बनाए रखने के लिए पार्टी ने राष्ट्रीय अभियान के जरिए इसे साधने की कोशिश की है.

जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता और भाजपा रे प्रदेश महामंत्री के बयान (Etv Bharat)

भाजपा के समरसता संकल्प पर सियासत शुरू

भाजपा द्वारा शुरू की गई समरसता संकल्प यात्रा पर सियासत शुरू हो गई है. सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर दलितों को वरगलाने के लिए एक नया अभियान बताया है. पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरह से अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा जाता है और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की जाती है, यह जगजाहिर है. ऐसे में जनता सब कुछ जानती है और उनकी समरसता संकल्प यात्रा से इन्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है. क्योंकि झारखंड की जनता ने पिछले चुनाव में भी इन्हें सबक सिखाने का काम किया है.

हर गांव और टोली में समरसता रथ पहुंचेगा

इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की आलोचना से आहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा है कि ये सामंतवादी सोच वाले हैं, जिन्हें समाज में भाईचारगी से कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं. बहरहाल भाजपा का यह समरसता संकल्प अभियान पूरे राज्य भर में शुरू हो चुका है और इस बहाने हर गांव और टोला में समरसता रथ पहुंचनेवाला है जिस पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की तस्वीर के साथ पार्टी के बड़े नेताओं की फोटो है. समरसता रथ में लोग संत रविदास जी के जन्मस्थली से लाई गई मिट्टी से भरा कलश के दर्शन कर सकेंगे.

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