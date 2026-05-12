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पीएम के आह्वान पर सियासत जारी, जेएमएम ने तंज कसते हुए रखे 9 मांग, बीजेपी ने बताया राष्ट्रहित

रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ईंधन बचाने और सोना एक साल तक नहीं खरीदने की अपील पर सियासत जारी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस आह्वान की आलोचना की है. जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में लॉक डॉउन जैसी आपातकाल थोपने की कोशिश हो रही है. क्योंकि देश आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है.

जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश छठी अर्थव्यवस्था पर ठहर गया है. हमसे उपर छोटा देश दक्षिण अफ्रीका और जापान चला गया है. जर्मनी पहले से ही था. उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल में जब शपथग्रहण हो रहा था तो गैस पर लाखों लोगों के लिए मछली भात और बिरयानी पक रहा था. वो गैस कंज्यूमर को कहां से आ जाता है.

जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

JMM ने प्रधानमंत्री के सामने 9 मांग रखी

देश की आर्थिक स्थिति, सोना खरीदने की अपील, NEET परीक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. JMM के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री की हैदराबाद में की गई अपील से देश की खराब आर्थिक स्थिति उजागर हो गई है. उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने 9 मांग रखी.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पहली मांग यह है कि प्रधानमंत्री एक वर्ष तक विदेश की यात्रा स्थगित करें. दूसरी मांग यह है कि प्रधानमंत्री एक वर्ष तक रोड शो और भाजपा की रैलियों को स्थगित करें. तीसरी मांग कॉर्पोरेट मित्रों की ऋणमाफी बंद करें. चौथी मांग भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के काफिले पर एक वर्ष तक के लिए रोक लगे. पांचवीं मांग राज्य के प्राकृतिक संसाधन, जल-जंगल-जमीन को कॉर्पोरेट मित्रों को देना बंद करे.

दूध और अंडे पर एमएसपी की मांग

इसके अलावे सुप्रियो भट्टाचार्य ने दूध और अंडा पर MSP लागू करने की मांग करते हुए कहा है कि देश का मध्यम वर्ग लगातार आर्थिक दबाव झेल रहा है. उन्होंने कहा कि पहले नोटबंदी कर देश की जनता को परेशान किया गया और अब लोगों को सोना नहीं खरीदने की सलाह दी जा रही है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जो प्रधानमंत्री पहले कहते थे कि विपक्ष की सरकार आने पर महिलाओं का सोना छीन लिया जाएगा, अब वही खुद सोना खरीदने से मना कर रहे हैं.