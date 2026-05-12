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पीएम के आह्वान पर सियासत जारी, जेएमएम ने तंज कसते हुए रखे 9 मांग, बीजेपी ने बताया राष्ट्रहित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सियासत जारी है. रांची में जेएमएम और कांग्रेस ने तंज कसा तो बीजेपी ने राष्ट्रहित बताया है.

JMM DIG AT PM MODI APPEAL
जेएमएम और बीजेपी नेता (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 12, 2026 at 8:10 PM IST

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रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ईंधन बचाने और सोना एक साल तक नहीं खरीदने की अपील पर सियासत जारी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस आह्वान की आलोचना की है. जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में लॉक डॉउन जैसी आपातकाल थोपने की कोशिश हो रही है. क्योंकि देश आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है.

जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश छठी अर्थव्यवस्था पर ठहर गया है. हमसे उपर छोटा देश दक्षिण अफ्रीका और जापान चला गया है. जर्मनी पहले से ही था. उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल में जब शपथग्रहण हो रहा था तो गैस पर लाखों लोगों के लिए मछली भात और बिरयानी पक रहा था. वो गैस कंज्यूमर को कहां से आ जाता है.

जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

JMM ने प्रधानमंत्री के सामने 9 मांग रखी

देश की आर्थिक स्थिति, सोना खरीदने की अपील, NEET परीक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. JMM के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री की हैदराबाद में की गई अपील से देश की खराब आर्थिक स्थिति उजागर हो गई है. उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने 9 मांग रखी.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पहली मांग यह है कि प्रधानमंत्री एक वर्ष तक विदेश की यात्रा स्थगित करें. दूसरी मांग यह है कि प्रधानमंत्री एक वर्ष तक रोड शो और भाजपा की रैलियों को स्थगित करें. तीसरी मांग कॉर्पोरेट मित्रों की ऋणमाफी बंद करें. चौथी मांग भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के काफिले पर एक वर्ष तक के लिए रोक लगे. पांचवीं मांग राज्य के प्राकृतिक संसाधन, जल-जंगल-जमीन को कॉर्पोरेट मित्रों को देना बंद करे.

दूध और अंडे पर एमएसपी की मांग

इसके अलावे सुप्रियो भट्टाचार्य ने दूध और अंडा पर MSP लागू करने की मांग करते हुए कहा है कि देश का मध्यम वर्ग लगातार आर्थिक दबाव झेल रहा है. उन्होंने कहा कि पहले नोटबंदी कर देश की जनता को परेशान किया गया और अब लोगों को सोना नहीं खरीदने की सलाह दी जा रही है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जो प्रधानमंत्री पहले कहते थे कि विपक्ष की सरकार आने पर महिलाओं का सोना छीन लिया जाएगा, अब वही खुद सोना खरीदने से मना कर रहे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिलाओं का स्त्रीधन तक निकलवाना चाहती है. सरकार की नीतियों से मध्यम और लघु उद्योग बर्बादी की कगार पर है. बंगाल और ओडिशा के स्वर्ण कारीगरों का रोजगार प्रभावित हो रहा है. इस क्षेत्र में 50 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं. जिसमें 80 प्रतिशत बंगाल के कारीगर हैं और 20 प्रतिशत के करीब ओडिशा के हैं.

प्रधानमंत्री का बयान राष्ट्रहित में है: सीपी सिंह

रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने प्रधानमंत्री के बयान को सही बताते हुए कहा है कि यह राष्ट्रहित में है. क्योंकि जो सोना हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें 80 से 90 फीसदी आयात विदेश से होता है. जिसके एवज में विदेशी मुद्रा देना होता है. जिस तरह से वैश्विक संकट आज के दिन में है. ऐसे में उन्होंने आह्वान किया है कि बेवजह गाड़ी लेकर इधर-उधर न घूमें. उन्होंने कांग्रेस द्वारा आलोचना किए जाने पर प्रतिक्रिया दी. कहा कि कांग्रेस के नेता इतने बेशर्म हैं कि 2013 में उनकी सरकार के दौरान भी कहा था कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें और सोना नहीं खरीदें, यह बात वह क्यों नहीं कहना चाहते हैं.

जनता को भ्रमित कर रहे हैं प्रधानमंत्री: शमशेर आलम

प्रदेश कांग्रेस महासचिव शमशेर आलम ने कहा है कि हम लोग लगातार यह कहते रहे हैं कि पीएम की कथनी और करनी में अंतर रहा है, जो एक बार फिर झलक रहा है. उन्होंने कहा कि एक महीना पहले जब विश्व में संकट था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है. देश में पर्याप्त पेट्रोल डीजल और गैस है. इस संकट से हम मुकाबला करेंगे और जनता को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. लेकिन अब प्रधानमंत्री जी उसे भूल कर लोगों को कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल-डीजल कम खर्च करो.

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