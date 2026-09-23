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झामुमो के गढ़वा जिलाध्यक्ष शंभू राम तत्काल प्रभाव से निलंबित! पार्टी विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित

झामुमो ने गढ़वा जिलाध्यक्ष शंभू राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप हैं. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

DISTRICT PRESIDENT SUSPENDED
विनोद कुमार पांडेय द्वारा जारी निलंबन का आदेश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 10:53 PM IST

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रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने गढ़वा जिलाध्यक्ष शंभू राम को निलंबित कर दिया है. झामुमो के केंद्रीय महासचिव (संगठन) के हस्ताक्षर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया में आ रही खबरों और गढ़वा जिले से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिली जानकारी के आधार पर, गढ़वा जिले के अध्यक्ष शंभू राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

इस मामले में केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय की ओर से जारी कार्यालय आदेश के तहत शंभू राम को जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित

पूरे मामले की जांच के लिए झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने 5 केंद्रीय समिति सदस्यों की जांच कमेटी बनाई है. उन्होंने तनवीर आलम, ताहिर अंसारी, जवाहर पासवान, राजकिशोर यादव और लल्लू राम जांच कमेटी में शामिल हैं. जांच कमेटी को 10 दिनों में जांच प्रतिवेदन सौंपने को कहा गया है, तब तक शंभू राम निलंबित रहेंगे.

क्या पूरा है मामला

जानकारी के मुताबिक, गढ़वा के झामुमो जिलाध्यक्ष शंभू राम और 'बीजेपी विधायक' की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में शंभू राम द्वारा वर्तमान 'भाजपा विधायक' के साथ पार्टी और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर विरोधी बातों का भी जिक्र है. इसी वीडियो को आधार मानते हुए पार्टी की ओर से शंभू राम पर निलंबन की गाज गिरी है.

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