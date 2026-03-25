JMM की स्टार प्रचारक की सूची में मंत्री सुदिव्य कुमार एवं सुप्रियो की इंट्री, जिग्गा-सुखराम की छुट्टी!
असम विधान सभा चुनाव के लिए झामुमो ने संशोधित स्टार प्रचारकों की सूची भारत निर्वाचन आयोग को भेजी है.
Published : March 25, 2026 at 6:45 PM IST
रांची: झारखंड में सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े घटक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने 'स्टार प्रचारक' वाली 16 मार्च की सूची में बदलाव किया है. 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई स्टार प्रचारक के नामों की सूची से विधायक जिग्गा सुसरण होरो और सुखराम उरांव को स्टार प्रचारकों की नई संशोधित सूची में जगह नहीं मिली है. इन दोनों की जगह पर नई सूची में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को स्टार प्रचारक का दायित्व निभाने का मौका मिला है.
भारत निर्वाचन आयोग को भेजी नई सूची
नई और संशोधित स्टार प्रचारकों वाली सूची झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है. झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय के हस्ताक्षर से जारी संशोधित सूची भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजी गई है. इस सूची में राज्य के मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, सांसद डॉ. सरफराज अहमद, जोबा मांझी, केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय सहित कुल 20 नाम शामिल हैं.
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और सुप्रियो भट्टाचार्य को मिली जिम्मेदारी
इस नई संशोधित सूची में चक्रधरपुर से झामुमो विधायक सुखराम उरांव और सिसई से झामुमो विधायक जिग्गा सुसरण होरो का नाम शामिल नहीं है, इनकी जगह अब उच्च शिक्षा एवं शहरी विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम शामिल है. संशोधित स्टार प्रचारकों वाले पत्र में यह भी लिखा गया है कि पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में असम विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान चलेगा.
झामुमो की ओर से अन्य जानकारी भी भेजी गई
पार्टी की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77/(i) के अंतर्गत पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेताओं को असम विधानसभा चुनाव 2026 में चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक के रूप में अनुमति प्रदान करने एवं उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले वाहन का पास निर्गत करने का आग्रह केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय की ओर से किया गया है.
संशोधित सूची के बाद बदले स्टार प्रचा रक
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो संशोधित पत्र भेजा गया है, उसके अनुसार असम विधानसभा के आसन्न चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य चुनाव प्रचारक की भूमिका पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन निभाएंगे. उनके नेतृत्व में ही पार्टी के नेता असम में चुनाव प्रचार करने जनता के बीच जाएंगे.
स्टार प्रचारक के नाम
- हेमंत सोरेन
- डॉ. सरफराज अहमद
- विनोद कुमार पाण्डेय
- जोबा माझी
- अभिषेक प्रसाद "पिंटू"
- पंकज मिश्रा
- दीपक बिरुवा
- चमरा लिण्डा
- योगेंद्र प्रसाद
- विजय हांसदा
- कल्पना मुर्मू सोरेन
- डॉ. महुआ माजी
- हफीजुल हसन
- सुदिव्य कुमार सोनू
- भूषण तिर्की
- सुप्रियो भट्टाचार्य
- विकास मुंडा
- एमटी राजा
- आलोक सोरेन
- डॉ. लुईस मरांडी
भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गयी संशोधित सूची में पार्टी की ओर से यह भी आग्रह किया गया है कि सूची में शामिल हमारे केन्द्रीय नेतृत्व के साथ अन्य नेता सम्पूर्ण असम राज्य में वायु मार्ग, सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग से अपनी यात्राएं तय करेंगे. इसलिए, आसन्न असम विधानसभा चुनाव 2026 में चुनाव प्रचार अभियान को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए पार्टी के स्टार प्रचारकों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली गाड़ियों के असम राज्य सीमा के अंदर परिचालन की अनुमति हेतु पास निर्गत करें.
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