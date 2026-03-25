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JMM की स्टार प्रचारक की सूची में मंत्री सुदिव्य कुमार एवं सुप्रियो की इंट्री, जिग्गा-सुखराम की छुट्टी!

रांची: झारखंड में सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े घटक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने 'स्टार प्रचारक' वाली 16 मार्च की सूची में बदलाव किया है. 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई स्टार प्रचारक के नामों की सूची से विधायक जिग्गा सुसरण होरो और सुखराम उरांव को स्टार प्रचारकों की नई संशोधित सूची में जगह नहीं मिली है. इन दोनों की जगह पर नई सूची में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को स्टार प्रचारक का दायित्व निभाने का मौका मिला है.

भारत निर्वाचन आयोग को भेजी नई सूची

नई और संशोधित स्टार प्रचारकों वाली सूची झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है. झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय के हस्ताक्षर से जारी संशोधित सूची भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजी गई है. इस सूची में राज्य के मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, सांसद डॉ. सरफराज अहमद, जोबा मांझी, केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय सहित कुल 20 नाम शामिल हैं.

स्टार प्रचारक की सूची वाले लेटर की तस्वीर (Etv bharat)

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और सुप्रियो भट्टाचार्य को मिली जिम्मेदारी

इस नई संशोधित सूची में चक्रधरपुर से झामुमो विधायक सुखराम उरांव और सिसई से झामुमो विधायक जिग्गा सुसरण होरो का नाम शामिल नहीं है, इनकी जगह अब उच्च शिक्षा एवं शहरी विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम शामिल है. संशोधित स्टार प्रचारकों वाले पत्र में यह भी लिखा गया है कि पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में असम विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान चलेगा.

झामुमो की ओर से अन्य जानकारी भी भेजी गई