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झामुमो का संगठन सुदृढ़ीकरण और बीएलए-2 प्रशिक्षणः एसआईआर पर चर्चा, कई नेता पार्टी में हुए शामिल

सरायकेला में जेएमएम का संगठन सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ. जिसमें कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली.

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जेएमएम का संगठन सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 4:06 PM IST

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सरायकेला: झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति, सरायकेला-खरसावां द्वारा सरायकेला टाउन हॉल में बीएलए-2 प्रशिक्षण सह कार्यशाला एवं संगठन सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.

केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने और बीएलए-2 कार्यकर्ताओं को उनके दायित्वों का प्रशिक्षण देने पर बल दिया गया.

जानकारी देते झामुमो के केंद्रीय महासचिव और नेता (Etv Bharat)

पार्टी कार्यकर्ताओं को दी गई विस्तृत जानकारी

​कार्यशाला को संबोधित करते हुए विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती निष्पक्ष एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची पर निर्भर करती है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय रहने का आह्वान किया. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉ. शुभेंदु महतो ने की. इस कार्यशाला के दौरान, पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाता पंजीकरण, संशोधन और नाम हटाने से संबंधित चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई.

​कोल्हान की राजनीति में बड़ा उलटफेर

​इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षाविद्, झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व कांग्रेसी नेता कालीपद सोरेन उर्फ के.पी. सोरेन (आदित्यपुर) ने कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झामुमो की सदस्यता ग्रहण की. उनके साथ आदित्यपुर से खास जनाधार वाले नेता संजय कुमार और अभय झा, खरसावां से बीरबल सरदार तथा सरायकेला से सुनिला सुतार ने भी पार्टी का दामन थामा. केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे और उपस्थित वरिष्ठ नेताओं ने सभी का स्वागत किया. के.पी. सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की. विश्लेषकों के अनुसार, शिक्षाविद् के.पी. सोरेन के आने से झामुमो को कोल्हान में वैचारिक और बौद्धिक मजबूती मिलेगी.

​कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख नेता

इस गौरवपूर्ण क्षण के दौरान सिंहभूम सांसद जोबा माझी, मंत्री दीपक बिरुआ, खरसावां विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, जिला सचिव बैद्यनाथ टुडू, केंद्रीय सदस्य गणेश चौधरी, गणेश महाली, सुधीर महतो, गुरुचरण किस्कू, चारु चांद किस्कू, कृष्णा बास्के, काबलू महतो, सुधीर किस्कू, रानी हेंब्रम, और ओम प्रकाश लायक सहित भारी संख्या में प्रखंड, नगर, पंचायत व बूथ समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे.

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