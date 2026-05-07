महंगाई और एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ झामुमो का राज्यभर में धरना-प्रदर्शन, केंद्र सरकार की नीतियों का जताया विरोध
महंगाई के खिलाफ झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी प्रदर्शन किया.
Published : May 7, 2026 at 5:22 PM IST
रांची:केंद्र सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज गुरुवार को राज्यभर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. राजधानी रांची में जिला समिति की ओर समाहरणालय के समक्ष धरना दिया गया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे रांची जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के संयोजक मुश्ताक आलम ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा देश और राज्य की जनता भुगत रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि तीन राज्यों में चुनाव जीतने में करोड़ों-करोड़ रुपये पानी की तरह बहाने वाली भाजपा अब उस रकम की वसूली जनता से ही करने की योजना बनाई है और इसीलिए देश की जनता खासकर मध्यम वर्ग को महंगाई की आग में झोंक दिया है. मुश्ताक आलम ने कहा कि जनसरोकार के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार जनता की आवाज बनता रहा है और आगे भी सदन से सड़क तक आम जनों की आवाज झामुमो पूरी गंभीरता से उठाता रहेगा.
एलपीजी की कीमत बढ़ने से खाने-पीने की वस्तुएं महंगी हुईं
झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची जिला कमेटी के संयोजक मुश्ताक आलम ने कहा कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने एलपीजी के छोटे सिलेंडर और कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की है और घरेलू इस्तेमाल वाली LPG सिलेंडर की कीमतों में भी 60-61 रुपये बढ़ा दिए हैं इससे बाजार में हर चीज महंगी हो गई है.
उन्होंने कहा कि राजधानी में जो गरीब-मध्यम वर्ग के लोग छोटे होटल, रेस्टॉरेंट में 20-30₹ में खाना खा लेता थे, उन्हें अब एक वक्त का खाना के लिए 40 से 60₹ खर्च करने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो चाय की एक कप 10₹ में रांची में मिल जाती थी अब उसकी कीमत आज 20 रुपये हो गई है. बाजार में हर खाने-पीने की चीज महंगी हो चुकी है और पीएम मोदी चुनावी जीत का जश्न मनाने में डूबे हुए हैं. ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार जनता की आवाज बनते आया है और आगे भी जनता की समस्याओं से जुड़े मुद्दे पर संघर्ष जारी रखा जाएगा.
इन मुद्दों पर है झामुमो का राज्यव्यापी प्रदर्शन
- छोटे गैस सिलेंडर : ₹261/- की वृद्धि (गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों पर सीधा प्रहार).
- कमर्शियल सिलेंडर : ₹993/-की अप्रत्याशित वृद्धि (होटल, रेस्टोरेंट और समारोहों पर महंगाई का बोझ).
- जनविरोधी नीतियां : आम जनता के हितों की अनदेखी.
गृहणियों की चिंता बढ़ी-अंकिता वर्मा
लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज झामुमो के प्रदर्शन में शामिल हुईं झामुमो रांची जिला संयोजक मंडली सदस्य अंकिता वर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का हमला हमारे किचन पर हो रहा है. गैस सिलेंडर आसानी से नहीं मिल रहे हैं. ऐसे में धरना-प्रदर्शन और सड़क पर उतरकर आंदोलन के अलावा अब गृहणियों के लिए कोई और काम नहीं बचा है.
आज के धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम में झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य अंतु तिर्की, झामुमो युवा मोर्चा के अध्यक्ष आशुतोष के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति अंतर्गत सभी केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य, जिला संयोजक मंडली सदस्य, महानगर संयोजक मंडली सदस्य, सभी प्रखंड समिति के पदाधिकारी, महानगर वार्ड समिति के सभी पदाधिकारी और जिला के सभी स्तर के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे.
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