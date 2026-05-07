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महंगाई और एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ झामुमो का राज्यभर में धरना-प्रदर्शन, केंद्र सरकार की नीतियों का जताया विरोध

रांची:केंद्र सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज गुरुवार को राज्यभर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. राजधानी रांची में जिला समिति की ओर समाहरणालय के समक्ष धरना दिया गया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे रांची जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के संयोजक मुश्ताक आलम ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा देश और राज्य की जनता भुगत रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि तीन राज्यों में चुनाव जीतने में करोड़ों-करोड़ रुपये पानी की तरह बहाने वाली भाजपा अब उस रकम की वसूली जनता से ही करने की योजना बनाई है और इसीलिए देश की जनता खासकर मध्यम वर्ग को महंगाई की आग में झोंक दिया है. मुश्ताक आलम ने कहा कि जनसरोकार के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार जनता की आवाज बनता रहा है और आगे भी सदन से सड़क तक आम जनों की आवाज झामुमो पूरी गंभीरता से उठाता रहेगा.

झामुमो नेताओं का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एलपीजी की कीमत बढ़ने से खाने-पीने की वस्तुएं महंगी हुईं

झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची जिला कमेटी के संयोजक मुश्ताक आलम ने कहा कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने एलपीजी के छोटे सिलेंडर और कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की है और घरेलू इस्तेमाल वाली LPG सिलेंडर की कीमतों में भी 60-61 रुपये बढ़ा दिए हैं इससे बाजार में हर चीज महंगी हो गई है.

उन्होंने कहा कि राजधानी में जो गरीब-मध्यम वर्ग के लोग छोटे होटल, रेस्टॉरेंट में 20-30₹ में खाना खा लेता थे, उन्हें अब एक वक्त का खाना के लिए 40 से 60₹ खर्च करने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो चाय की एक कप 10₹ में रांची में मिल जाती थी अब उसकी कीमत आज 20 रुपये हो गई है. बाजार में हर खाने-पीने की चीज महंगी हो चुकी है और पीएम मोदी चुनावी जीत का जश्न मनाने में डूबे हुए हैं. ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार जनता की आवाज बनते आया है और आगे भी जनता की समस्याओं से जुड़े मुद्दे पर संघर्ष जारी रखा जाएगा.

इन मुद्दों पर है झामुमो का राज्यव्यापी प्रदर्शन