JMM ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को बताया कांग्रेस-राजद के लिए आत्मग्लानि का सबब! कांग्रेसी बोली- महागठबंधन में ऑल इज वेल

रांची: झारखंड में राजनीतिक कयासबाजी के बीच सत्तारूढ़ और इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी साझेदार पार्टी झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसके कई मायने निकाले जा सकते हैं. झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम 'कांग्रेस' और 'राष्ट्रीय जनता दल' के लिए आत्मग्लानि का समय लेकर आया है.

जेएमएम का गठबंधन के स्वरूप में बदलाव से इनकार

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम बड़े दिल के लोग हैं, हमने चुनाव पूर्ण गठबंधन किया है और यदि हमें कुछ बातें कहनी होगी तो हम मीडिया के माध्यम से अपनी बात सार्वजनिक नहीं करेंगे, बल्कि जब पार्टी की राजनीतिक बैठक होगी उसमें अपनी बात रखेंगे. हालांकि राज्य में गठबंधन के स्वरूप में बदलाव को लेकर लगाए जा रहे कयासों को सिरे से नकारते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम आज भी कह रहे हैं कि बिहार चुनाव को लेकर पार्टी गठबंधन दलों के व्यवहार की समीक्षा करेगी.

महागठबंधन के साथी दलों के व्यवहार की होगी समीक्षा: सुप्रियो भट्टाचार्य

उन्होंने बताया कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में हमारी शानदार जीत हुई है. बावजूद हमने वहां के चुनाव की समीक्षा की, क्योंकि पार्टी का मानना है कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 50 हजार मतों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को हराने का लक्ष्य रखा था, जो सपना पूरा नहीं हुआ है, इसलिए पार्टी ने घाटशिला उपचुनाव की भी समीक्षा की और आने वाले दिनों में बिहार चुनाव के साथ साथ महागठबंधन के साथी दलों के व्यवहार की भी समीक्षा होगी.

न कांग्रेसी डरती है और न आत्मग्लानि का समय: कांग्रेस

झामुमो के केंद्रीय महासचिव द्वारा बिहार के चुनाव परिणाम को कांग्रेस-राजद के लिए आत्मग्लानि वाला बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी सह महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि वह न तो डरे हैं और न ही कोई कांग्रेसी सहमा है. उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव का नतीजा हमारे लिए 'आत्मग्लानि' वाला नहीं है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम 'जनादेश' नहीं बल्कि 'ज्ञानादेश' है. कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस ने तो फिरंगियों को खदेड़ कर देश से बाहर किया है, हम क्यों डरें?