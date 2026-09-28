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मुख्य चुनाव आयुक्त की बर्खास्तगी की मांग को लेकर झामुमो का प्रदर्शन, कहा- राजद्रोह का मामला हो दर्ज

चुनाव आयोग के खिलाफ जेएमएम का प्रदर्शन ( ईटीवी भारत )

रांची: चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ रांची में जेएमएम ने विरोध प्रदर्शन किया. एक तरफ जहां विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी और उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग कर रहा है. वहीं भाजपा ने विपक्ष की राजनीति को देश की छवि खराब करने वाला कृत्य बता रही है. चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर उजागर हुए तथ्यों को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया. जेएमएम ने परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया और सीईसी ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका.