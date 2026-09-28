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मुख्य चुनाव आयुक्त की बर्खास्तगी की मांग को लेकर झामुमो का प्रदर्शन, कहा- राजद्रोह का मामला हो दर्ज

मुख्य चुनाव आयुक्त की बर्खास्तगी की मांग को लेकर जेएमएम ने रांची में प्रदर्शन कर सीईसी का पुतला फूंका. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

JMM PROTEST AGAINST ECI
चुनाव आयोग के खिलाफ जेएमएम का प्रदर्शन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 8:53 PM IST

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रांची: चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ रांची में जेएमएम ने विरोध प्रदर्शन किया. एक तरफ जहां विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी और उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग कर रहा है. वहीं भाजपा ने विपक्ष की राजनीति को देश की छवि खराब करने वाला कृत्य बता रही है. चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर उजागर हुए तथ्यों को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया. जेएमएम ने परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया और सीईसी ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका.

लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला: महुआ माजी

प्रदर्शन में शामिल राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि वर्तमान में चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर बेहद गंभीर और चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं. मीडिया रिपोर्टों और आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा हाल ही में लिए गए कई एकतरफा फैसलों पर आयोग के ही अन्य दो चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू एवं विवेक जोशी) ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार लिखित और औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं.

जानकारी देते जेएमएम जिला अध्यक्ष (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की चिंताओं को दरकिनार कर, बिना उनकी सहमति और जानकारी के वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) में करोड़ों पात्र मतदाताओं के नाम हटाना, नियमों में एकतरफा बदलाव करना पूरी तरह से असंवैधानिक, अनधिकृत और अवैध है. यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा कुठाराघात है.

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सीईसी का पुतला दहन करते जेएमएम नेता कार्यकर्ता (ईटीवी भारत)

वहीं जेएमएम के जिला अध्यक्ष मुस्ताक आलम ने कहा कि पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त की बरखास्तगी और इस्तीफे की मांग करती है. उन्होंने कहा कि इसी मांग को लेकर सोमवार को झामुमो रांची जिला और महानगर समिति के द्वारा अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन किया गया. प्रदर्शन में अन्तु तिर्की, अश्विनी शर्मा और डाॅ हेमलाल कुमार मेहता, कुदुस अन्सारी, कुलदीपक कुमार, बिश्वास उरांव, विष्णु राम और शान्ति तिर्की आदि शामिल थे.

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