झामुमो का दावा- शहरी आबादी में भी बढ़ा है पार्टी का आकर्षण! सहयोगी राजद-कांग्रेस की शहरी क्षेत्र में क्या है स्थिति?

झामुमो का दावा- शहरी आबादी में भी बढ़ा है पार्टी का आकर्षण! सहयोगी राजद-कांग्रेस की शहरी क्षेत्र में क्या है स्थिति?
झामुमो प्रवक्ता ने झारखंड में पार्टी की शहरी आबादी में लोकप्रियता बढ़ने का दावा किया है.
रांची: एक समय था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को ग्रामीण इलाकों में मजबूत जनाधार वाली पार्टी समझा जाता था. यही हाल राष्ट्रीय जनता दल का था. सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों में कांग्रेस ही एक मात्र ऐसी पार्टी थी, जिसके बारे में यह अवधारणा थी कि उसका भी बीजेपी की तरह, शहरी लोगों के बीच जनाधार है. लेकिन 2026 के नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने के बावजूद, जिस तरह से झामुमो समर्थित उम्मीदवार बनने का रूझान देखने को मिल रहा है, उससे साफ है कि अब झामुमो का विस्तार सिर्फ गांव एवं कस्बों में नहीं रहा बल्कि शहरी क्षेत्र में भी लोकप्रियता बढ़ी है.
लेकिन यह लोकप्रियता कितनी बढ़ी है, इसका अंदाजा तो निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद, यह देखकर पता चलेगा कि झामुमो समर्थित कितने उम्मीदवार मेयर, अध्यक्ष या वार्ड पार्षद बने.
गांव-कस्बों की पार्टी वाली अवधारणा पुरानी हो चुकी: जेएमएम
शहरी निकाय चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन पाने को लालायित लोगों की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि यह मिथक तो टूट गया है कि हम गांवों में ज्यादा मजबूत हैं और शहरों में कमजोर हैं. अब हम ग्रामीण इलाकों से ज्यादा मजबूत शहरों में हैं.
विकास में बाधा डालने का काम करते हैं बीजेपी के लोग: मनोज पांडेय
मनोज पांडेय इसकी वजह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छह वर्षों की प्रगतिशील शासन व्यवस्था को बताते हुए कहते कि हमारे युवा मुख्यमंत्री ने शहरी जनता को हर दिन की परेशानी से मुक्ति दिलाई है, उन्हें विकास से जोड़ा है. उदाहरण स्वरूप राजधानी रांची की ही बात करें तो हमारी सरकार 'फ्लाई ओवर' बनाकर जनता को राहत पहुंचा रही थी और विपक्षी बीजेपी के लोग विकास में बाधा डालते रहे हैं.
कई पूर्व मेयर, जिप अध्यक्ष, पार्षद पार्टी में हो रहे हैं शामिल: झामुमो
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि शहरी निकाय चुनाव को लेकर यह पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का ही परिणाम है कि चाहे डाल्टनगंज हो, रांची हो, कोडरमा हो या अन्य जगह बड़ी संख्या में लोग, झामुमो में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी से समर्थन लेकर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से एक सबसे सुयोग्य उम्मीदवार को पार्टी समर्थन देगी और सभी कार्यकर्ता उसकी जीत सुनिश्चित करेंगे.
कई नेताओं ने थामा झामुमो का हाथ
मेदिनीनगर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष पूनम सिंह, रांची नगर निगम चुनाव में पूर्व में उपमहापौर के उम्मीदवार रहे उत्तम यादव के समर्थकों के साथ झामुमो में शामिल होने और कोडरमा की तेजतर्रार महिला नेता, पूर्व जिप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता के झामुमो का दामन थामने की बढ़ती संभावना से पार्टी के नेता खासे उत्साहित दिख रहे हैं.
सिर्फ झामुमो नहीं राजद का भी बढ़ा है शहरी इलाकों में जनाधार: अनिता यादव
निकाय चुनाव को लेकर फिलहाल राजद के प्रदेश कार्यालय में झामुमो जैसी हलचल नहीं है लेकिन पार्टी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिता यादव का मानना है कि सिर्फ झामुमो ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल का भी शहरी इलाकों में जनाधार बढ़ा है. पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ने की इच्छा, बहुत सारे लोग जता चुके हैं और इसलिए पार्टी अध्यक्ष ने रणनीति बनाने के लिए 30 जनवरी को बैठक बुलाई है.
निकाय चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी: राकेश सिन्हा
वहीं निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यालय में अलग अलग जिलों से उम्मीदवार बनने के लिए पार्टी स्तर से एनओसी निर्गत करने और पार्टी समर्थन के लिए आवेदन आने शुरू हो गए हैं. प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि हम पूरी मुश्तैदी के साथ नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का चुनाव लड़ेंगे.
