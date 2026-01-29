ETV Bharat / state

झामुमो का दावा- शहरी आबादी में भी बढ़ा है पार्टी का आकर्षण! सहयोगी राजद-कांग्रेस की शहरी क्षेत्र में क्या है स्थिति?

रांची: एक समय था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को ग्रामीण इलाकों में मजबूत जनाधार वाली पार्टी समझा जाता था. यही हाल राष्ट्रीय जनता दल का था. सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों में कांग्रेस ही एक मात्र ऐसी पार्टी थी, जिसके बारे में यह अवधारणा थी कि उसका भी बीजेपी की तरह, शहरी लोगों के बीच जनाधार है. लेकिन 2026 के नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने के बावजूद, जिस तरह से झामुमो समर्थित उम्मीदवार बनने का रूझान देखने को मिल रहा है, उससे साफ है कि अब झामुमो का विस्तार सिर्फ गांव एवं कस्बों में नहीं रहा बल्कि शहरी क्षेत्र में भी लोकप्रियता बढ़ी है.

लेकिन यह लोकप्रियता कितनी बढ़ी है, इसका अंदाजा तो निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद, यह देखकर पता चलेगा कि झामुमो समर्थित कितने उम्मीदवार मेयर, अध्यक्ष या वार्ड पार्षद बने.

झामुमो, कांग्रेस और राजद नेताओं के बयान (Etv bharat)

गांव-कस्बों की पार्टी वाली अवधारणा पुरानी हो चुकी: जेएमएम

शहरी निकाय चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन पाने को लालायित लोगों की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि यह मिथक तो टूट गया है कि हम गांवों में ज्यादा मजबूत हैं और शहरों में कमजोर हैं. अब हम ग्रामीण इलाकों से ज्यादा मजबूत शहरों में हैं.

विकास में बाधा डालने का काम करते हैं बीजेपी के लोग: मनोज पांडेय

मनोज पांडेय इसकी वजह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छह वर्षों की प्रगतिशील शासन व्यवस्था को बताते हुए कहते कि हमारे युवा मुख्यमंत्री ने शहरी जनता को हर दिन की परेशानी से मुक्ति दिलाई है, उन्हें विकास से जोड़ा है. उदाहरण स्वरूप राजधानी रांची की ही बात करें तो हमारी सरकार 'फ्लाई ओवर' बनाकर जनता को राहत पहुंचा रही थी और विपक्षी बीजेपी के लोग विकास में बाधा डालते रहे हैं.

कई पूर्व मेयर, जिप अध्यक्ष, पार्षद पार्टी में हो रहे हैं शामिल: झामुमो

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि शहरी निकाय चुनाव को लेकर यह पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का ही परिणाम है कि चाहे डाल्टनगंज हो, रांची हो, कोडरमा हो या अन्य जगह बड़ी संख्या में लोग, झामुमो में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी से समर्थन लेकर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से एक सबसे सुयोग्य उम्मीदवार को पार्टी समर्थन देगी और सभी कार्यकर्ता उसकी जीत सुनिश्चित करेंगे.