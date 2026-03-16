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JMM ने असम चुनाव में स्टार प्रचारकों वाली सूची चुनाव आयोग को भेजी, CM हेमंत-कल्पना सोरेन समेत इन नेताओं के नाम शामिल

रांची: झारखंड में सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े घटक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने 'स्टार प्रचारक' वाली सूची भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है. झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय के हस्ताक्षर से जारी यह सूची भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजी गई है.

इस सूची में राज्य के मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, सांसद डॉ. सरफराज अहमद, जोबा मांझी, केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय सहित कुल 20 नाम शामिल है. पत्र में यह भी लिखा गया है कि पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन असम विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगे.

झामुमो की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77/(i) के अंतर्गत पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेताओं को आसन्न असम विधानसभा आम चुनाव 2026 में चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक के रूप में अनुमति प्रदान करने एवं उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले वाहन का पास निर्गत करने का आग्रह केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय की ओर से किया गया है.

ये होंगे असम विधानसभा चुनाव में झामुमो के स्टार प्रचारक

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो पत्र भेजा गया है, उसके अनुसार असम विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य चुनाव प्रचारक की भूमिका पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन निभाएंगे. इनके नेतृत्व में ही पार्टी के नेता असम में चुनाव प्रचार करने जनता के बीच जाएंगे.

स्टार प्रचारक के नाम

1. हेमंत सोरेन

2. डॉ. सरफराज अहमद

3. विनोद कुमार पाण्डेय