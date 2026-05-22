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झामुमो का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप, कहा- मोदी नीरो बन गए, देश में उड़ रहा मजाक

झामुमो ने पीएम मोदी पर कड़ा प्रहार किया है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीएम के विदेश दौरे पर उनके व्यवहार पर सवाल खड़े किए.

JMM on PM Modi
सुप्रियो भट्टाचार्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 22, 2026 at 8:56 PM IST

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रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है.

पीएम मोदी पर प्रहसन का आरोप

सुप्रियो भट्टाचार्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेश दौरे के अंतिम चरण में पीएम ने जिस तरह का व्यवहार किया, उससे वे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि विश्व स्तर पर प्रहसन के केंद्र बन गए. उन्होंने पीएम की तुलना नीरो से करते हुए कहा, "बांसुरी बजाने की जगह प्रहसन वाली हंसी राज्यों के लिए भयावह संदेश है."

सुप्रीयो भट्टाचार्य का बयान (ETV Bharat)

12 साल में बिगड़ी आर्थिक स्थिति

झामुमो नेता ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति बदतर हुई है. उन्होंने कहा, "हम एक दशक से चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे थे, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भाजपा समर्थित अर्थशास्त्री भी मानने लगे हैं कि चुनाव जीतना और देश चलाना अलग-अलग बात है." सुप्रियो भट्टाचार्या ने आगे कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री द्वारा जो 'प्रतिरूप' गढ़ने की कोशिश की गई, वह पूरी तरह असफल रही है.

बंगाल में 'आपातकाल जैसी स्थिति'

सुप्रियो भट्टाचार्या ने पश्चिम बंगाल में हालिया घटनाक्रम पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सरकार बनने के बावजूद वहां सामाजिक हालात गंभीर हैं. "बकरीद की कुर्बानियों पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता. आपातकाल जैसी स्थिति है." उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समाज अस्थिर रहा और आपसी विश्वास समाप्त हुआ तो यह खतरनाक होगा.

झारखंड को केंद्र से हक नहीं मिल रहा

पार्टी ने झारखंड की आर्थिक उपेक्षा पर भी जोर दिया. सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा, "झारखंड को GST का पैसा नहीं मिल रहा है. किसी भी योजना में केंद्र से एक रुपया नहीं आ रहा. पुराने बकाए तो छोड़िए, अब GST में भी हमारी हिस्सेदारी रोकी जा रही है. यह राज्य की आर्थिक कमर तोड़ने जैसा है."

जनता को एकजुट होने का आह्वान

अंत में सुप्रियो भट्टाचार्या ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनता को गोलबद्ध होने का आह्वान किया. उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में समाज को बांटने और काटने की कोशिशें जारी रहेंगी. झामुमो ने केंद्र सरकार की तुलना 'शुतुरमुर्ग' से भी की, जो खतरे को नजरअंदाज कर सिर रेत में छिपा लेता है.

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