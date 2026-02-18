ETV Bharat / state

झामुमो का बड़ा आरोप, कहा- कांग्रेस और बीजेपी खुलेआम कर रही आचार संहिता का उल्लंघन, निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग

रांची: झारखंड में शहरी निकाय चुनाव की सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है. राज्य के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान होना है, जिसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है.

भाजपा-कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के नेताओं पर खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दोनों दल खुलकर दलीय प्रचार कर रहे हैं, जबकि चुनाव गैर-दलीय आधार पर होने हैं.

मीडिया से बात करते सुप्रियो भट्टाचार्य (ETV Bharat)

भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार तथा उनके नेता पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और सिंबल का इस्तेमाल कर प्रचार कर रहे हैं. एक मेयर प्रत्याशी के प्रचार में पार्टी सिंबल तक दिखाया जा रहा है. उन्होंने कहा, "हम संयम बरत रहे थे, क्योंकि झामुमो नहीं चाहता था कि आचार संहिता का उल्लंघन हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने नियमों को ताक पर रख दिया है."

झामुमो नेता ने मांग की कि राज्य निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी ने दलीय चेतना के साथ चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन दलीय आधार पर नहीं.