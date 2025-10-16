घाटशिला की जंगः सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 40 नेता करेंगे चुनाव प्रचार
घाटशिला उपचुनाव के लिए झामुमो ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी कर दी है.
Published : October 16, 2025 at 10:42 PM IST
रांचीः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. इसके साथ ही चुनाव आयोग से चुनाव प्रचार के लिए अनुमति प्रदान करने और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले गाड़ियों के पास निर्गत करने का आग्रह किया है.
पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे पत्र में आग्रह करते हुए कहा है कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारकों का कार्यक्रम तय होने वाला है. ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग में लाने वाले वाहन पास को यथाशीघ्र निर्गत किया जाए.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 40 जेएमएम के स्टार प्रचारक
झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जारी सूची के अनुसार घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 40 नेताओं को स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है. झामुमो अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में प्रचार अभियान चलेगा.
जिसमें प्रो. स्टीफन मरांडी, सरफराज अहमद, बैद्यनाथ राम, मथुरा प्रसाद महतो, सविता महतो, विनोद कुमार पांडे, फागु बेसरा, सुप्रियो भट्टाचार्य, कल्पना मुर्मू सोरेन, मिथिलेश कुमार ठाकुर, बसंत सोरेन, जोबा मांझी, योगेंद्र प्रसाद, अभिषेक प्रसाद, हेमलाल मुर्मू, सुदिव्य कुमार, विजय हांसदा, महुआ माजी, हफीजुल हसन, विकास मुंडा, डॉ लुईस मरांडी, अंजनी सोरेन, समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, संजीव सरदार, भूषण तिर्की, निरल पूर्ति, दशरथ गागरई, सुखराम उरांव, मोहम्मद ताजुद्दीन राजा, उमाकांत रजक, आलोक सोरेन, जगत माझी, राम सूर्या मुंडा, कुणाल षाड़ंगी, रामलाल मुंडा, लक्ष्मण टुडू और बारी मुर्मू शामिल हैं.
बता दें कि घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होने हैं. जिसका परिणाम 14 नवबंर को आएगा. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस सीट पर दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को चुनाव मैदान में उतारा है.
