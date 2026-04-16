ETV Bharat / state

महिलाओं के अधिकार के हितैषी तो सिर्फ 15 वर्षों के लिए आरक्षण क्योंः संसद में प्रधानमंत्री-गृहमंत्री के वक्तव्य पर झामुमो ने उठाए सवाल

रांची: संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र में केंद्र सरकार द्वारा तीन संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया. इसमें से एक 131वां संविधान संशोधन विधेयक भी है. इस विशेष सत्र में पीएम और गृहमंत्री के भाषण पर झामुमो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

इसको लेकर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजन किया. उन्होंने कहा कि यह देश की संवैधानिक व्यवस्था में की गयी पहली नजीर होगी कि 106वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 में पारित हुआ था. वह कानून का रूप लिए हुए 20 महीने के बाद ही बिना क्रियान्वयन के उस पर पुनः संशोधन प्रस्ताव आ गया.

झामुमो नेता का बयान (ETV Bharat)

ऐसा लगता है कि अब हम लोग संसदीय लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं बल्कि अब हम लोग संसदीय सर्कस में जी रहे हैं. जब विपक्ष ने 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक को अपना समर्थन दिया और कहा था कि इसे 2024 से ही से लागू कर दीजिए. उस समय सरकार की ओर से यह कहा गया था कि 2025 में जनगणना होगी और 2027 में परिसीमन करने के बाद इसको लागू करेंगे.

अब आज जो विधेयक पेश किया गया है. जिसमें लोकसभा के वर्तमान 542 सदस्य हैं, उसमें 33% आरक्षण को शामिल नहीं किया गया है बल्कि 131वें संशोधन में 33% महिला आरक्षण अलग से देने की बात कही गयी है यानी अब और भी नए संसदीय क्षेत्र बनेंगे. हैरानी की बात यह है कि सीट बढ़ाने के लिए जो परिसीमन होगा वह 2011 की जनगणना के आधार पर होगा.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब गृहमंत्री सदन में कह रहे हैं कि जनवरी से ही जनगणना का काम देश में शुरू हो गया है तो फिर 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन क्यों? क्या 2011 से 2026 के बीच देश की जनसंख्या नहीं बढ़ी है. क्या बसावट में कोई बदलाव नहीं आया है?

झामुमो नेता ने कहा कि क्या सरकार मानती है कि इन 15 वर्षों में देश के लोगों के बसावट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि इन 15 वर्षों में कई लोग रोटी रोजी के लिए अपने मूल निवास से जाकर कई दूसरे प्रदेशों में गए होंगे. वहां जाकर बसे होंगे, वहां की डेमोग्राफी चेंज हो गई होगी, केवल एक चीज नहीं बदली वह है टोपोलॉजी का जो क्षेत्रफल है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे थे कि किसी राज्य के साथ नाइंसाफी या भेदभाव नहीं होगा तो फिर उन्हें बताना चाहिए कि परिसीमन का आधार क्या होगा?