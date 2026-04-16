महिलाओं के अधिकार के हितैषी तो सिर्फ 15 वर्षों के लिए आरक्षण क्योंः संसद में प्रधानमंत्री-गृहमंत्री के वक्तव्य पर झामुमो ने उठाए सवाल
संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री-गृहमंत्री के वक्तव्य पर झामुमो ने सवाल उठाए हैं.
Published : April 16, 2026 at 8:46 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 9:04 PM IST
रांची: संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र में केंद्र सरकार द्वारा तीन संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया. इसमें से एक 131वां संविधान संशोधन विधेयक भी है. इस विशेष सत्र में पीएम और गृहमंत्री के भाषण पर झामुमो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
इसको लेकर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजन किया. उन्होंने कहा कि यह देश की संवैधानिक व्यवस्था में की गयी पहली नजीर होगी कि 106वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 में पारित हुआ था. वह कानून का रूप लिए हुए 20 महीने के बाद ही बिना क्रियान्वयन के उस पर पुनः संशोधन प्रस्ताव आ गया.
ऐसा लगता है कि अब हम लोग संसदीय लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं बल्कि अब हम लोग संसदीय सर्कस में जी रहे हैं. जब विपक्ष ने 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक को अपना समर्थन दिया और कहा था कि इसे 2024 से ही से लागू कर दीजिए. उस समय सरकार की ओर से यह कहा गया था कि 2025 में जनगणना होगी और 2027 में परिसीमन करने के बाद इसको लागू करेंगे.
अब आज जो विधेयक पेश किया गया है. जिसमें लोकसभा के वर्तमान 542 सदस्य हैं, उसमें 33% आरक्षण को शामिल नहीं किया गया है बल्कि 131वें संशोधन में 33% महिला आरक्षण अलग से देने की बात कही गयी है यानी अब और भी नए संसदीय क्षेत्र बनेंगे. हैरानी की बात यह है कि सीट बढ़ाने के लिए जो परिसीमन होगा वह 2011 की जनगणना के आधार पर होगा.
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब गृहमंत्री सदन में कह रहे हैं कि जनवरी से ही जनगणना का काम देश में शुरू हो गया है तो फिर 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन क्यों? क्या 2011 से 2026 के बीच देश की जनसंख्या नहीं बढ़ी है. क्या बसावट में कोई बदलाव नहीं आया है?
झामुमो नेता ने कहा कि क्या सरकार मानती है कि इन 15 वर्षों में देश के लोगों के बसावट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि इन 15 वर्षों में कई लोग रोटी रोजी के लिए अपने मूल निवास से जाकर कई दूसरे प्रदेशों में गए होंगे. वहां जाकर बसे होंगे, वहां की डेमोग्राफी चेंज हो गई होगी, केवल एक चीज नहीं बदली वह है टोपोलॉजी का जो क्षेत्रफल है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे थे कि किसी राज्य के साथ नाइंसाफी या भेदभाव नहीं होगा तो फिर उन्हें बताना चाहिए कि परिसीमन का आधार क्या होगा?
झामनो नेता ने कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में भाजपा और केंद्र की राजनीतिक मंशा क्या है, यह प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था. आज प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी 50% है और बड़ा तारीफ कर रहे थे. लेकिन वह भूल गए कि 2011 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब महिला आरक्षण पर बिल लाया जाता है तो दिवंगत सुषमा स्वराज और भाजपा नेता इसका विरोध करते हैं. आज प्रधानमंत्री खुद संसद में इसे पेश करते हैं और कहते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए मैं इसे नहीं पेश कर रहा हूं.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आपको महिलाओं का हितैषी बताते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित किया गया है. आप इस देश में क्या लाना चाहते हैं, हमारा जो संघीय ढांचा है उसे परिसीमन के रुप में क्या करना चाहते हैं. आपने राज्यों के साथ कोई संपर्क साधना भी जरूरी नहीं समझा और तो और राजनीतिक पार्टियों से भी बातचीत करना सही नहीं समझा.
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गृहमंत्री ने कहा कि जातीय जनगणना हम कर रहे हैं लेकिन परिसीमन हम 2011 के अनुसार करेंगे, इसके पीछे षड्यंत्र क्या है. जब जनगणना जारी है तो पुराने जनगणना पर परिसीमन विधेयक लाने की वजह क्या है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि हम तो सर्कस के स्टैंड गैलरी में बैठे हुए लोग हैं और खेल दिखाने वाले आ रहे हैं जा रहे हैं.
18-20 अप्रैल तक टीएमसी के लिए चुनावी सभा करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को परास्त करने के लिए मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन टीएमसी के लिए प्रचार करेंगे. आगामी 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक झारखंड-बंगाल के सीमावर्ती इलाके में टीएमसी के लिए चुनावी सभा करेंगे.
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