बाबूलाल मरांडी के बयान पर भड़का झामुमो, कहा- वो झारखंड विरोधी हो गए हैं

झामुमो ने बाबूलाल मरांडी के हिसाब देने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे झारखंड विरोधी हो गए हैं.

सुप्रियो भट्टाचार्य, केंद्रीय महासचिव, झामुमो (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 19, 2025 at 4:20 PM IST

रांची: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के एक बयान ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को गुस्से से लाल कर दिया गया है. झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी का बयान झारखंड विरोधी है, क्या वह सीएजी हो गए हैं? जो झारखंड सरकार अपना हिसाब उनको या केंद्र की सरकार को दे.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने सख्त लहजे में कहा कि बाबूलाल मरांडी जो बात कह रहे हैं, यदि उसके बाद हमारी आंखें फिर गई तो इस देश का क्या होगा? जेएमएम नेता ने आगे कहा कि हमारी सरकार चाहे 14 महीने वाली हो या फिर पिछले छह सालों से चल रही सरकार हो, कोई भी इस सरकार पर, वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं लगा सकता.

झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य एवं बीजेपी नेता शिवपूजन पाठक का बयान (Etv bharat)

बाबूलाल मरांडी झारखंड विरोधीः सुप्रियो

झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी झारखंड विरोधी हैं और ऐसा लगता है कि वह झारखंडी नहीं रहे. बाबूलाल मरांडी का यह बयान झारखंड विरोधी है. झामुमो ने बाबूलाल के बयान को गैरजिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि इस तरह के बयान से पहले उन्हें सोचना चाहिए था.

हिसाब देने में क्या दिक्कत है- बीजेपी

वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान को सही बताते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि जब केंद्र सरकार पैसा देगी तो उसका हिसाब भी चाहेगी, इसमें दिक्कत क्या है? क्या राज्य की सरकार भी जब जिलों को पैसा देती है तो हिसाब लेती है या नहीं, इसका जवाब सुप्रियो भट्टाचार्य को देना चाहिए.

बीजेपी नेता ने आगे कहा कि झामुमो के बारे में यही कहा जा सकता है कि चले ना जाने, आंगन टेढ़ा. गौरतलब है कि गुरूवार को बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि जब तक झारखंड सरकार, केंद्र से मिली राशि का हिसाब नहीं देती, तब तक केंद्र से राज्य को पैसा नहीं मिलेगा.

