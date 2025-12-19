ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी के बयान पर भड़का झामुमो, कहा- वो झारखंड विरोधी हो गए हैं

रांची: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के एक बयान ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को गुस्से से लाल कर दिया गया है. झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी का बयान झारखंड विरोधी है, क्या वह सीएजी हो गए हैं? जो झारखंड सरकार अपना हिसाब उनको या केंद्र की सरकार को दे.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने सख्त लहजे में कहा कि बाबूलाल मरांडी जो बात कह रहे हैं, यदि उसके बाद हमारी आंखें फिर गई तो इस देश का क्या होगा? जेएमएम नेता ने आगे कहा कि हमारी सरकार चाहे 14 महीने वाली हो या फिर पिछले छह सालों से चल रही सरकार हो, कोई भी इस सरकार पर, वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं लगा सकता.

झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य एवं बीजेपी नेता शिवपूजन पाठक का बयान (Etv bharat)

बाबूलाल मरांडी झारखंड विरोधीः सुप्रियो

झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी झारखंड विरोधी हैं और ऐसा लगता है कि वह झारखंडी नहीं रहे. बाबूलाल मरांडी का यह बयान झारखंड विरोधी है. झामुमो ने बाबूलाल के बयान को गैरजिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि इस तरह के बयान से पहले उन्हें सोचना चाहिए था.