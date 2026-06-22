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NEET परीक्षा में सेना की मदद लेने पर झामुमो ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, राज्यसभा चुनाव नतीजों पर भी दी प्रतिक्रिया

रविवार को आयोजित हुई नीट परीक्षा में भारतीय सेना की सहायता लेने पर झामुमो ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है.

JMM Central General Secretary Supriyo Bhattacharya
झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 22, 2026 at 8:22 PM IST

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रांची: नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच झामुमो ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में परीक्षा संचालन और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और केंद्र सरकार के साथ-साथ बीजेपी की भर्त्सना की.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय वायुसेना की सराहना करते हुए कहा कि वायुसेना ने अपने दायित्व का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया है लेकिन यह चिंता का विषय है कि परीक्षा जैसे कार्यों में सेना की सहायता लेने की नौबत क्यों आई?

झामुमो ने नीट परीक्षा में सेना के इस्तेमाल पर खड़े किए सवाल (Etv Bharat)

परीक्षा प्रणाली और सरकारी तंत्र पर लोगों का कमजोर हुआ भरोसा: झामुमो

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सेना का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और इमरजेंसी जैसे हालात और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में किया जाता है. झामुमो नेता ने आरोप लगाया कि देश की परीक्षा प्रणाली और सरकारी तंत्र पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है. उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा संचालन के लिए भी असाधारण व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं, तो यह व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है.

कम होता जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश: केंद्रीय महासचिव, झामुमो

सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश लगातार कम किया जा रहा है और धीरे-धीरे शिक्षा को निजी संस्थानों के भरोसे छोड़ने की नापाक साजिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि महंगे निजी मेडिकल कॉलेजों की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए अवसर सीमित होते जा रहे हैं. NEET परीक्षा पहले भी विवादों में रही है और परीक्षा संपन्न होने के तुरंत बाद पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी घोषित नहीं किया जा सकता है.

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग: सुप्रियो भट्टाचार्य

पिछले सालों में भी परीक्षा के बाद कई अनियमितताओं के मामले सामने आए थे, इसलिए इस बार भी पूरी जांच होने तक सवाल बने रहेंगे. सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि लाखों छात्र इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं और उनके भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए.

झामुमो ने मांग की है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ठोस कदम उठाए ताकि छात्रों और अभिभावकों का भरोसा बहाल हो सके. झामुमो महासचिव ने तंज भरे लहजे में कहा कि उनकी तो सलाह है कि अब अन्य प्रतियोगिता परीक्षा को कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी ईडी, सीबीआई को सौंप देना चाहिए.

राज्यसभा चुनाव पर बोले सुप्रियो

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने विगत दिनों झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि चुनावी नतीजों से साफ है कि जो 50 विधायकों का वोट महागठबंधन उम्मीदवार को मिला है, उसके नेता हेमंत सोरेन हैं, जबकि एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को समर्थन देने वाले NDA के 24 विधायक के साथ साथ क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों के भी नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, जो तीन वोट अवैध हुए हैं, उसके नेता कौन है? यह विचाराधीन हैं. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यसभा चुनाव की समीक्षा की जाएगी.

बीजेपी ने झामुमो की मांग को किया खारिज

वहीं नीट परीक्षा को लेकर झामुमो और बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी है. सेना की देखरेख में नीट पुर्नपरीक्षा पर झामुमो ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग उठाई है. जेएमएम की मांग पर पलटवार करते हुए झारखंड बीजेपी ने नीट परीक्षा पर सफाई दी है. पार्टी के मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप ने कहा कि नीट की पुर्नपरीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न हुई है, जिसमें सेना की अहम भूमिका रही है.

उन्होंने जेएमएम की मांग को खारिज करते हुए कहा कि नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी होंगे, केंद्र की मोदी सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं. उन्होंने कहा कि कई लोगों पर कारवाई हो भी चुकी है और जांच में जैसे-जैसे तथ्य सामने आयेंगे वैसे-वैसे कार्रवाई तेज होगी.

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