झामुमो का चुनाव आयोग से सवाल, 12 राज्यों में होना है एसआईआर तो कैसे छूट गया असम

रांची: झारखंड की सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है. झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि चुनाव आयोग वही करता है जो भाजपा को पसंद है.

कई राज्यों में जारी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण और कई राज्यों में आने वाले दिनों में होने वाले एसआईआर कराने की चुनाव आयोग की घोषणा का हवाला देते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने SIR के दूसरे चरण के शेड्यूल की घोषणा की थी, जिसमें पांच राज्य ऐसे थे जहां आगामी वर्ष के मध्य तक चुनाव होना है. इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल के अलावा बाकी आठ राज्य जिसमें गोआ, अंडमान निकोबार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब कई राज्यों में SIR हो रहा है या होने वाला है तो फिर असम को इससे अलग क्यों रखा जा रहा है जहां भाजपा की सरकार है.

पत्रकारों से बात करते सुप्रियो भट्टाचार्य (ईटीवी भारत)

असम को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया से चुनाव आयोग द्वारा अलग रखने को भाजपा के इशारे पर लिया गया निर्णय करार देते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है. जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब चुनाव आयोग ने बंगाल, केरल, पुडुचेरी, गोआ और राजस्थान जैसे राज्यों में SIR की घोषणा की तो असम को इससे क्यों छूट दी गई. जबकि असम ही वह राज्य है जहां भाजपा और केंद्र सरकार घुसपैठियों के मुद्दे को सबसे अधिक उठाती रही है.