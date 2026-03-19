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झामुमो ने कोयला मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की, मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा- गलत नीतियों से जनता परेशान

देश में एलपीजी किल्लत और कोयले के दामों में बढ़ोतरी को लेकर झामुमो ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं.

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झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 19, 2026 at 8:24 PM IST

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रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारत में एलपीजी की किल्लत और ईद के दौरान भी खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीयों के फंसे होने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. झामुमो ने इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है. साथ ही कोल इंडिया द्वारा कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी पर भी कड़ी नाराजगी जताई है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मांग की है कि झारखंड और देश भर में घरेलू गैस की कमी को देखते हुए, कोयला खाना पकाने के लिए सबसे सस्ता और आसानी से उपलब्ध विकल्प है. लेकिन, कोल इंडिया ने कोयले की कीमत भी बढ़ा दी है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि झामुमो मांग करता है कि कोल इंडिया तुरंत बढ़ी हुई कीमत वापस ले और केंद्र सरकार राज्यों को जरूरत के हिसाब से कोयला आवंटित करे, ताकि राज्य इमरजेंसी में जरूरतमंदों को कोयला वितरित कर सकें.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि माह-ए-रमजान, प्रकृति पर्व सरहुल और नवरात्रि के पावन समय में भी केंद्र सरकार की घरेलू और विदेशी नीतियों ने हमें गंभीर संकट की स्थिति में डाल दिया है. जब हम दुनिया को देखते हैं, तो जिस तरह से अमेरिका और इजराइल अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरे देशों के संसाधनों का फायदा उठाने, अपनी दादागिरी और ताकत का इस्तेमाल करके लूटपाट करने के लिए कर रहे हैं, वह पूरी इंसानियत के लिए खतरनाक है.

झामुमो नेता ने कहा कि अमेरिका का दादागिरी वाला बर्ताव कोई नई बात नहीं है. दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान भी, जब दुनिया भर के ज्यादातर देश अमेरिका के सामने झुक गए थे, तब उसने सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे.

उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से हम अपने पुराने दोस्तों को खोते जा रहे हैं. आज जो भारतीय मुसलमान रोजी-रोटी के लिए विदेश, खासकर खाड़ी देशों में गए थे, वे ईद के त्योहार पर भी वापस नहीं आ पा रहे हैं. अगर पूरी दुनिया की बात करें, तो लगभग ढाई करोड़ भारतीय दूसरे देशों में फंसे हुए हैं, वे वापस नहीं आ सकते क्योंकि ज़्यादातर उड़ानें मिडिल ईस्ट के ऊपर से उड़कर भारत पहुंचती हैं.

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