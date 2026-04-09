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भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर झामुमो ने उठाए सवाल! कहा- बंगाल में बीजेपी को जीत दिलाने का लिया है ठेका

भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर झामुमो ने उठाए सवाल. कहा कि चुनाव आयोग ने बंगाल में भाजपा को जीत दिलाने का ठेका लिया है.

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सुप्रियो भट्टाचार्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 8:27 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्या ने बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने पश्चिम बंगाल में Special Intensive Revision (SIR) के तहत करीब 27 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने को लोकतंत्र पर हमला बताया.

भट्टाचार्या ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद मतदान है और इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है. हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाने वाला आयोग पश्चिम बंगाल में ‘कोई वोटर छूटे नहीं’ के संकल्प की धज्जियां उड़ा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि 1980 के दशक में बाहुबलियों को मतदान का ठेका दिया जाता था, लेकिन 2026 में लगता है कि यह ठेका निर्वाचन आयोग ने खुद भाजपा को दे दिया है.

सुप्रियो भट्टाचार्या का बयान (ETV Bharat)

27 लाख वोटरों के नाम काटने का दावा

भट्टाचार्या ने दावा किया कि भाजपा के इशारे पर बंगाल में लगभग 27 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. इससे न केवल उनके मताधिकार छीने गए हैं, बल्कि उनकी नागरिकता पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या ट्रिब्यूनल के चक्कर काटकर लोग अपना संवैधानिक अधिकार बचा पाएंगे? बंगाल में 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, क्या लोगों को 500-1000 किलोमीटर की दूरी तय कर अपनी भारतीयता साबित करनी होगी?

आयोग की कार्यशैली और सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति

झामुमो नेता ने निर्वाचन आयोग की सोशल मीडिया पोस्ट्स की भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसी भाषा किसी संवैधानिक संस्था की नहीं हो सकती. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन सदन अब राजनीतिक मुख्यालयों के निर्देश पर काम कर रहा है, जो लोकतंत्र और संविधान के लिए बड़ा खतरा है. भट्टाचार्या ने कहा, “ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का ठेका ले लिया गया है.” उन्होंने असम का उदाहरण देते हुए पूछा कि जहां सबसे ज्यादा SIR की जरूरत थी, वहां आयोग ने ऐसा नहीं कराया.

अंतिम समय में कटौती पर सवाल

सुप्रियो भट्टाचार्या उन्होंने पूछा कि जिन 27 लाख लोगों के नाम लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के नाम पर अंतिम समय में काटे गए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? साथ ही यह भी कि क्या अब जनता को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खुद सोचना होगा.

निर्वाचन आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में Special Intensive Revision (SIR) के तहत कुल 90 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. इनमें हालिया चरण में 60 लाख से अधिक मामलों की न्यायिक समीक्षा के बाद 27.16 लाख लोगों को अयोग्य माना गया. राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 12 प्रतिशत घटी है.

आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया डुप्लिकेट, मृत, स्थानांतरित या अयोग्य प्रविष्टियों को हटाने के लिए की गई है. हालांकि, विपक्षी दलों ने इसे एकतरफा और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है.

लोकतंत्र पर उठाए सवाल

सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अलार्मिंग है. उन्होंने पूछा क्या देश अब अपना लोकतंत्र बचा पाएगा? क्या लोग अपने संवैधानिक अधिकार बचा पाएंगे? झामुमो नेता ने जनता से अपील की कि वे अपने मताधिकार की रक्षा के लिए सतर्क रहें और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता बनाए रखने की मांग करें.

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