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धनबाद में झामुमो का विरोध प्रदर्शन, खान एवं खनिज संशोधन बिल वापस न लेने पर आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी

खान एवं खनिज संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ( Etv Bharat )