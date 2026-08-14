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धनबाद में झामुमो का विरोध प्रदर्शन, खान एवं खनिज संशोधन बिल वापस न लेने पर आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी

खान एवं खनिज संशोधन बिल के खिलाफ धनबाद में JMM ने पीएम का पुतला फूंका है.

Protest against the Mines and Minerals Amendment Bill
खान एवं खनिज संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 9:30 PM IST

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धनबाद: केंद्र सरकार के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड में सियासी पारा चढ़ गया है. संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

पीएम का पुतला दहन कर जताया बिल का विरोध

इसी कड़ी में शुक्रवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर JMM कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान पीएम 'नरेंद्र मोदी' का पुतला दहन कर बिल का विरोध जताया गया. प्रदर्शन में JMM विधायक मथुरा प्रसाद महतो के अलावा पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन से जुड़े नेता शामिल हुए.

खान एवं खनिज संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)

केंद्र सरकार पर बसरे झामुमो विधायक

प्रदर्शन के दौरान JMM नेताओं ने केंद्र सरकार पर झारखंड के खनिज संसाधनों और राज्य के आर्थिक हितों को प्रभावित करने का आरोप लगाया. विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के लागू होने से राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि इसका असर राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी पड़ने की आशंका है.

राज्य के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश

जेएमएम नेताओं का आरोप है कि खनिज संपदा से जुड़े फैसलों में राज्य के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. पार्टी ने केंद्र सरकार से विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग की है. नेताओं ने साफ कहा कि अगर उनकी मांग पर केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

केंद्र सरकार के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी जैसा आंदोलन की चेतावनी

झामुमो नेताओं ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी जैसा बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है. वही पार्टी का कहना है कि विधेयक वापस लिए जाने तक केंद्र के खिलाफ उनका विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा.

वहीं, झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के नेताओं ने भी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही. यूनियन नेता ने कहा कि संगठन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के हितों के साथ मजबूती से खड़ा है.

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