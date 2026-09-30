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रांची में CEC की बर्खास्तगी को लेकर लोकभवन के समक्ष झामुमो का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार पर बोला जोरदार हमला

ऊंट पर सवार झामुमो कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ( Etv Bharat )

राज्यसभा सांसद डॉ. महुआ मांझी ने कहा कि आज का यह प्रदर्शन देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पक्षपात पूर्ण रवैया के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि जब संवैधानिक संस्थाएं भी किसी पार्टी विशेष के पक्ष में काम करने लगेगी, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा. उन्होंने कहा कि यहां तो दो चुनाव आयुक्तों की बात ही मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं मान रहे थे, ऐसे में ज्ञानेश कुमार के रहते जितनी भी चुनावी प्रक्रियाएं पूरी की गई है, वह सब अवैध है.

लोकभवन प्रदर्शन कार्यक्रम में झामुमो के जिलाध्यक्ष मुस्ताक आलम, सचिव डॉ. हेमलाल मेहता, केंद्रीय समिति सदस्य अंतु तिर्की, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या, राज्यसभा सांसद डॉ. महुआ माजी, सिल्ली विधायक अमित महतो समेत खूंटी, गुमला, रामगढ़ और रांची में झामुमो के कार्यकर्ता शामिल हुए.

झामुमो नेताओं ने ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने सहयोगियों की राय और सलाह को भी नहीं मानते हुए भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है. वक्ताओं ने कहा कि SIR की जारी प्रक्रिया में फॉर्म 6 में नियम विरुद्ध पॉइंट जोड़कर उन्होंने संसद की ताकत और कार्यक्षेत्र में भी हस्तक्षेप किया है. ऐसे में उनका अपने पद पर बने रहना देश और यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है. झामुमो के लोकभवन घेराव एवं प्रदर्शन कार्यक्रम में रांची, गुमला, रामगढ़, लोहरदगा, खूंटी जिला झामुमो शामिल था.

मुख्य चुनाव आयुक्त पर संसद की ताकत और कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप का आरोप

झामुमो नेताओं ने आरोप लगाया कि ऐसा करके ज्ञानेश कुमार ने संविधान विरोधी काम किया है और उनको एक पल भी CEO बने रहने का अधिकार नहीं है. ऐसे में असंवैधानिक, अनधिकृत और अवैध कार्य कर रहे ज्ञानेश कुमार को तत्काल बर्खास्त किया जाए.

ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी को लेकर झामुमो का प्रदर्शन (Etv Bharat)

रांची जिला और रांची महानगर झामुमो के द्वारा आयोजित इस लोकभवन घेराव एवं प्रदर्शन में पार्टी के कई विधायक, सांसद, केंद्रीय समिति सदस्य और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए. आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन के दौरान झामुमो के वक्ताओं ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, एक दल विशेष के पक्ष में एकतरफा काम कर रहे हैं. ऐसा तब हो रहा है जबकि बाकी के दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में 14 बार इस पर लिखित आपत्तियां जताई.

जेएमएम के प्रदर्शन में महिलाओं ने लिया बढ़-चढ़ का हिस्सा (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि SIR के नाम पर बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है और उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है. डॉ. महुआ माजी ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के साथ-साथ मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाना जरूरी है.

चुनाव आयोग के खिलाफ गहरा आक्रोश: सुप्रियो भट्टाचार्या

जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के कृत्यों को लेकर देश के 60% से ज्यादा लोगों के मन में आक्रोश है. ज्यादातर लोगों का मानना है कि बीजेपी का एक अंग के रूप में चुनाव आयोग काम कर रहा है.

शायद यही कारण है कि चुनाव आयोग जब अधिकृत रूप से कहता है कि हमसे गलती हुई है, हम इन चीजों को सुधार करेंगे, तब भाजपा के बड़े- बड़े नेता आयोग के पक्ष में आकर सफाई देते हैं. इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 का जनादेश 'चोरी का जनादेश' था. पश्चिन बंगाल का जनादेश 'डकैती' का जनादेश था, इसलिए लोगों के अंदर में, जो आक्रोश है, वह इस प्रदर्शन में दिख रहा है.

ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी को लेकर झामुमो का प्रदर्शन (Etv Bharat)

झामुमो जिला अध्यक्ष मुस्ताक आलम ने भी आरोप लगाते हुए बताया कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग सीधे आम जनता के निशाने पर है. चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सरकार बनाने में मदद करता रहा, इसलिए झामुमो नेता एवं कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हैं.

रामगढ़ में सरकार के खिलाफ नारेबाजी

झारखंड बंद का रामगढ़ जिले में भी बड़ा असर देखने को मिला. झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलनकारियों ने कुजू नया मोड़ के पास NH-33 रांची-पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शन की वजह से रांची-पटना मुख्य मार्ग पर जाम (Etv Bharat)

दरअसल, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर 30 सितंबर को पूरे झारखंड में बंद का आह्वान किया था. आंदोलनकारियों का कहना है कि अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने आंदोलन किया था. उनका दावा है कि आंदोलन में शामिल सभी लोग जेल नहीं गए थे. ऐसे में सिर्फ जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को पेंशन और सुविधाएं देने की व्यवस्था पर वे सवाल उठा रहे हैं.

एक साल बाद भी पूरा नहीं हुआ वादा

झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष लालधन महतो ने बताया कि 30 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री आवास में सरकार के साथ उनकी वार्ता हुई थी. उस दौरान उनकी मांगों पर विचार करने और आंदोलनकारियों को मान-सम्मान तथा पेंशन देने का आश्वासन दिए जाने की बात कही गई थी. आंदोलनकारियों का कहना है कि 1 साल बीतने के बाद भी उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं हुई है.

प्रदर्शन की वजह से यातायात प्रभावित (Etv Bharat)

आंदोलन करने वालों को मिले पेंशन: प्रदर्शनकारी

इधर, प्रदर्शनकारी सुनीता देवी ने कहा कि वे जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन के विरोध में नहीं हैं. उनका कहना है कि जेल जाने वाले आंदोलनकारियों के साथ-साथ उन लोगों को भी पेंशन और सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिन्होंने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया और पुलिस की कार्रवाई झेली.

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