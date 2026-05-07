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कमरतोड़ महंगाई के खिलाफ झामुमो का आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन! रांची में जिला मुख्यालय के समक्ष धरना

रांची: राजधानी रांची में झामुमो बढ़ती महंगाई के खिलाफ गुरुवार 7 मई को जिला मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेगा. झामुमो के रांची जिला संयोजक प्रमुख मुस्ताक आलम ने बताया कि छोटे गैस सिलेंडरों और कमर्शियल गैस के दामों में की गई बेतहाशा वृद्धि ने गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायियों (ठेला-खोमचा, ढाबा व रेस्टोरेंट संचालक) की कमर तोड़ कर रख दी है.

इस अन्यायपूर्ण मूल्य वृद्धि के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला एवं महानगर समिति द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा. मुश्ताक आलम ने बताया कि गरीबों की थाली से रोटी और चूल्हे से आग छीनने वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अब एकजुट होने का समय है. 7 मई को सुबह 11:30 बजे से रांची जिला मुख्यालय के सामने स्थित सुभाष चंद्र बोस पार्क में झामुमो के कार्यकर्ता धरना-प्रदर्शन देंगे.

इन मुद्दों पर होगा प्रदर्शन

छोटे गैस सिलेंडर : ₹261/- की वृद्धि (गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों पर सीधा प्रहार).

कमर्शियल सिलेंडर : ₹993/-की अप्रत्याशित वृद्धि (होटल, रेस्टोरेंट और समारोहों पर महंगाई का बोझ)

जनविरोधी नीतियां : आम जनता के हितों की अनदेखी.

इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति अंतर्गत सभी केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य, जिला संयोजक मंडली सदस्य, महानगर संयोजक मंडली सदस्य, सभी प्रखंड समिति के पदाधिकारी, महानगर वार्ड समिति के सभी पदाधिकारी एवं जिला के सभी स्तर के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे.