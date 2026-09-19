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MMDR कानून के खिलाफ झामुमो का राज्यभर के प्रखंड मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी

रांची के नामकुम प्रखंड कार्यालय के सामने धरने पर बैठे झामुमो नेता व कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )