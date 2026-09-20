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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बयान पर भड़का झामुमो, कहा-कांग्रेस ने नहीं की कार्रवाई तो इंडिया गठबंधन के रिश्ते में आएगी खटास

रांची:राज्य के पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव हमेशा किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार हजारीबाग में मीडिया के सामने ऑन कैमरा उन्होंने सीधे टारगेट महागठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किया है. योगेंद्र साव के बयान से झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है. ऐसे में झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने साफ कर दिया है कि अगर अब कांग्रेस आलाकमान उनपर कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं तो राज्य में INDIA महागठबंधन और गठबंधन सरकार के भविष्य पर भी खतरा मंडरा सकता है.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने यह कहकर इशारा भी कर दिया है कि अगर योगेंद्र साव पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो राज्य में इंडिया महागठबंधन पर भी खतरा मंडरा सकता है. यह बयान इस मायने में खास है कि 81 विधायकों की संख्या वाली झारखंड विधानसभा में 56 विधायकों (सुदिव्य सोनू के निधन के बाद अब 55 विधायक) के समर्थन से महागठबंधन की सरकार चल रही है. जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई माले के विधायक शामिल हैं.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झामुमो ने योगेंद्र साव पर त्वरित कार्रवाई की मांग की

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि पूर्व मंत्री व कांग्रेस के नेता योगेंद्र साव द्वारा झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को लेकर कही गई अनर्गल और बेहद आपत्तिजनक बयान को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बेहद गंभीरता से लिया है. मनोज पांडेय ने कहा कि हमारी सहयोगी कांग्रेस पार्टी है और हमारा महत्वपूर्ण घटक दल भी है. उनसे जुड़े हुए नेता हैं योगेंद्र साव. पहले भी इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है फिर इन्हें कांग्रेस ने वापस ले लिया गया था, लेकिन जो इनका रवैया और एटीट्यूड दिखता है, जो इनकी भाषा दिखती है वह बेहद घटिया और आपत्तिजनक है. उनपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए.

"कार्रवाई नहीं हुई तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा"