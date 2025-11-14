ETV Bharat / state

बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत को झामुमो ने बताया ज्ञानादेश, घाटशिला में पार्टी प्रत्याशी की जीत पर कही ये बात

रांची: झारखंड विधानसभा की घाटशिला सीट पर हुए उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन की जीत को झामुमो ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन और पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को जनता की ओर से दी गई श्रद्धांजलि करार दिया है.

बिहार विधानसभा चुनाव और घाटशिला उपचुनाव की तस्वीर करीब-करीब साफ हो जाने पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव के जो नतीजे आये हैं उससे साफ है कि यह जनादेश नहीं, बल्कि ज्ञानादेश है. हालांकि झामुमो नेता यह कहने से नहीं चूके कि अगर बिहार चुनाव में हम साथ होते तो महागठबंधन मजबूत होता.

बयान देते झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घाटशिला में नकारात्मक राजनीति की हार- झामुमो

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घाटशिला की जीत के लिए वहां की जनता का आभार जताते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा कि 2024 घाटशिला चुनाव की अपेक्षा इस बार लगभग दोगुने वोटों के अंतर से और प्रचंड बहुमत के साथ हमारे प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन की ऐतिहासिक जीत हुई है. उन्होंने कहा कि यह जीत हमारे गुरुजी शिबू सोरेन और दिवंगत रामदास सोरेन को सच्ची राजनीतिक श्रद्धांजलि है.

भाजपा पर साधा निशाना

जेएमएम नेता ने कहा कि पूरे चुनाव में पार्टी ने विकास और रचनात्मक राजनीति की, जबकि भाजपा और खासकर उसके प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नकारात्मक राजनीति की. उन्होंने जनजातीय समुदाय को बांटने का काम किया, लेकिन घाटशिला की जनता ने नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह बेनकाब कर दिया. झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को सलाह दी कि वह बाबूलाल मरांडी जैसे नकारात्मक सोच की राजनीति करने वाले नेता को साइड करें.

बिहार में जनादेश नहीं, ज्ञानादेशः सुप्रियो