जयराम महतो की भाषा पर झामुमो-कांग्रेस का पलटवार, बाबूलाल मरांडी के समर्थन पर भी उठे सवाल
विधायक जयराम महतो के थाना प्रभारी को कथित रूप से धमकाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : August 26, 2026 at 7:51 PM IST|
Updated : August 26, 2026 at 7:57 PM IST
धनबाद: डुमरी विधायक जयराम महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी के बीच कथित वायरल ऑडियो को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. विधायक की कथित बातचीत और पुलिस-प्रशासन पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने जयराम महतो पर निशाना साधा है. दोनों दलों के नेताओं ने विधायक से भाषा में संयम बरतने और गंभीर आरोपों को सबूत के साथ सामने रखने की नसीहत दी है.
झामुमो की केंद्रीय मीडिया पैनलिस्ट डॉ. नीलम मिश्रा ने जयराम महतो की बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक को अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. उनका कहना था कि जनप्रतिनिधियों की भाषा और व्यवहार का समाज, खासकर युवा पीढ़ी, अनुसरण करती है. उन्होंने जयराम महतो पर राजनीतिक हताशा का शिकार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में 81 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद उन्हें सिर्फ एक सीट मिली और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा है.
डॉ. मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के जयराम महतो के समर्थन पर भी कड़ा एतराज जताया. उन्होंने बाबूलाल मरांडी की पुरानी राजनीतिक भूमिका और जेवीएम के बीजेपी में विलय का जिक्र करते हुए उनके रुख पर सवाल खड़े किए.
फर्जी हस्ताक्षर के मामले में कानून को अपना काम करने की बात
मुखिया के कथित फर्जी हस्ताक्षर और मुहर के इस्तेमाल से जुड़े मामले पर डॉ. नीलम मिश्रा ने कहा कि यदि किसी के हस्ताक्षर और मुहर का गलत इस्तेमाल कर दस्तावेज तैयार किए गए हैं, तो यह गंभीर मामला है और प्रशासन को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जयराम महतो पढ़े-लिखे विधायक हैं, इसलिए उन्हें अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और किसी भी आरोप को प्रमाण के साथ सामने रखना चाहिए.
वहीं, जयराम महतो की ओर से पुलिस और अवैध कमाई से जुड़े आरोपों पर डॉ. मिश्रा ने कहा कि यदि विधायक के पास ऐसे मामलों से संबंधित कोई प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में कानून और न्यायालय की व्यवस्था है और गंभीर आरोप होने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है.
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा-विधायक बनने के बाद अहंकार बढ़ गया
कांग्रेस के धनबाद जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने भी जयराम महतो की कथित भाषा और आचरण पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक को उदंड भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. उनके मुताबिक, विधायक बनने के बाद जयराम महतो के व्यवहार में अहंकार दिखाई देने लगा है.
संतोष सिंह ने कहा कि जयराम महतो खुद को बड़ा क्रांतिकारी समझते हैं, लेकिन एक विधायक के तौर पर उनका आचरण स्वस्थ राजनीति के लिए उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ भी जयराम महतो का व्यवहार विवादित रहा है. संतोष सिंह ने कहा कि यदि कोई जनप्रतिनिधि यह सोचता है कि आक्रामक और विवादित व्यवहार से उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, तो सभ्य समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा.
सरकार बदलने के बाद सबक सिखाने वाले बयान पर भी हमला
जयराम महतो की ओर से कथित तौर पर सरकार बदलने के बाद थाना प्रभारी को सबक सिखाने की बात कहे जाने पर भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था किसी व्यक्ति की हेकड़ी से नहीं चलती और जनप्रतिनिधियों को संवैधानिक मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए.
संतोष सिंह ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जयराम महतो का समर्थन करना उन्हें शोभा नहीं देता. उन्होंने दावा किया कि हेमंत सोरेन सरकार जयराम महतो के व्यवहार को बर्दाश्त कर रही है, जबकि किसी अन्य सरकार में ऐसे बयान पर कड़ी कार्रवाई हो सकती थी.
अवैध वसूली के आरोप पर कांग्रेस ने मांगा सबूत
जयराम महतो द्वारा पुलिस और अवैध वसूली की रकम से जुड़े लगाए गए आरोपों पर संतोष सिंह ने भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि यदि विधायक के पास किसी तरह की अवैध वसूली या पैसे के लेन-देन का प्रमाण है, तो उसे सामने लाना चाहिए. साथ ही उन्होंने जयराम महतो पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में उनके द्वारा गाड़ियों को रोके जाने की घटनाओं को लेकर भी सवाल उठे थे.
फिलहाल वायरल ऑडियो को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है. एक तरफ जयराम महतो ऑडियो को एडिटेड बताते हुए अपनी बात रख चुके हैं, वहीं दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस के नेता उनके कथित व्यवहार और पुलिस-प्रशासन को लेकर दिए गए बयानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं. ऐसे में अब विवाद का अगला रुख पुलिस जांच और संबंधित पक्षों की ओर से सामने आने वाले तथ्यों पर निर्भर करेगा.
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