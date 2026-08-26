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जयराम महतो की भाषा पर झामुमो-कांग्रेस का पलटवार, बाबूलाल मरांडी के समर्थन पर भी उठे सवाल

धनबाद: डुमरी विधायक जयराम महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी के बीच कथित वायरल ऑडियो को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. विधायक की कथित बातचीत और पुलिस-प्रशासन पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने जयराम महतो पर निशाना साधा है. दोनों दलों के नेताओं ने विधायक से भाषा में संयम बरतने और गंभीर आरोपों को सबूत के साथ सामने रखने की नसीहत दी है.

झामुमो की केंद्रीय मीडिया पैनलिस्ट डॉ. नीलम मिश्रा ने जयराम महतो की बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक को अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. उनका कहना था कि जनप्रतिनिधियों की भाषा और व्यवहार का समाज, खासकर युवा पीढ़ी, अनुसरण करती है. उन्होंने जयराम महतो पर राजनीतिक हताशा का शिकार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में 81 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद उन्हें सिर्फ एक सीट मिली और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा है.

कांग्रेस और झामुमो नेता का बयान (ETV Bharat)

डॉ. मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के जयराम महतो के समर्थन पर भी कड़ा एतराज जताया. उन्होंने बाबूलाल मरांडी की पुरानी राजनीतिक भूमिका और जेवीएम के बीजेपी में विलय का जिक्र करते हुए उनके रुख पर सवाल खड़े किए.

फर्जी हस्ताक्षर के मामले में कानून को अपना काम करने की बात

मुखिया के कथित फर्जी हस्ताक्षर और मुहर के इस्तेमाल से जुड़े मामले पर डॉ. नीलम मिश्रा ने कहा कि यदि किसी के हस्ताक्षर और मुहर का गलत इस्तेमाल कर दस्तावेज तैयार किए गए हैं, तो यह गंभीर मामला है और प्रशासन को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जयराम महतो पढ़े-लिखे विधायक हैं, इसलिए उन्हें अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और किसी भी आरोप को प्रमाण के साथ सामने रखना चाहिए.

वहीं, जयराम महतो की ओर से पुलिस और अवैध कमाई से जुड़े आरोपों पर डॉ. मिश्रा ने कहा कि यदि विधायक के पास ऐसे मामलों से संबंधित कोई प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में कानून और न्यायालय की व्यवस्था है और गंभीर आरोप होने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा-विधायक बनने के बाद अहंकार बढ़ गया

कांग्रेस के धनबाद जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने भी जयराम महतो की कथित भाषा और आचरण पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक को उदंड भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. उनके मुताबिक, विधायक बनने के बाद जयराम महतो के व्यवहार में अहंकार दिखाई देने लगा है.