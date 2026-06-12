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झारखंड में नहीं गलेगी दाल, क्योंकि यहां हेमंत सोरेन की है सरकार, जानिए जेएमएम ने ऐसा क्यों कहा

झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम, निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा ( Etv Bharat )