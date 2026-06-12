झारखंड में नहीं गलेगी दाल, क्योंकि यहां हेमंत सोरेन की है सरकार, जानिए जेएमएम ने ऐसा क्यों कहा
जेएमएम ने बीजेपी द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का समर्थन किए जाने पर आपत्ति जताई है.
Published : June 12, 2026 at 5:41 PM IST
रांची: राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होंगे. इस चुनाव में किस्मत आजमा रहे जेएमएम के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन वैध होने और नाम वापसी की तिथि समाप्त होने के बाद मतदान होना तय है.
18 जून को वोटिंग और मतगणना
मतदान झारखंड विधानसभा में कराया जाएगा. मतदान के बाद वोटों की गिनती उसी दिन यानी 18 जून को ही शाम 5 बजे से शुरू होगी और परिणाम उसी दिन घोषित हो जायेंगे. इस चुनाव में झारखंड विधानसभा के सभी 81 विधायक मतदान करेंगे. आंकड़ों के लिहाज से राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ जेएमएम, कांग्रेस और राजद के पास 56 विधायकों का मत है जिसमें जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16 और राजद के पास 4 विधायक और भाकपा माले के 2 विधायक हैं.
निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में विपक्ष
मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, झामुमो के खाते में एक सीट सुरक्षित मानी जा रही है जबकि दूसरी सीट के लिए मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है क्योंकि विपक्षी खेमे के पास 24 विधायकों का समर्थन है, जिसमें बीजेपी के 21 आजसू, लोजपा और जदयू का 1-1 विधायक शामिल हैं. विपक्ष खुलकर निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का समर्थन कर रहा है.
राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज
झारखंड में दो सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है. सत्तापक्ष-विपक्ष की ओर से दावों का दौर जारी है. झामुमो ने बीजेपी पर निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का समर्थन किए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, इसे स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा न करके एक निर्दलीय को समर्थन दिया है, जो कहीं ना कहीं 'थैली शाह' के रूप में चुनाव मैदान में आए हैं.
'थैली' के बल पर एक निर्दलीय को समर्थन देना कहां तक सही?
पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी को प्रत्याशी की घोषणा करके चुनाव मैदान में उतरना चाहिए था लेकिन 'थैली' के बल पर एक निर्दलीय को समर्थन पार्टी ने देना उचित समझा लेकिन भाजपा के इस रणनीति को महागठबंधन बखूबी जानती है और हम अपने रणनीति में सफल होंगे और दोनों सीट पर जीत होगी.
MLA सीपी सिंह ने किया पलटवार
इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत का दावा किया है. विधायक सीपी सिंह ने जेएमएम पर पलटवार करते हुए कहा कि इनको दूसरा 'थैली शाह' नजर आता है लेकिन इन्हें 'थैली' लेने से गुरेज नहीं है. उन्होंने कहा कि यह लोग इतने गंदे विचारों के हैं कि अडानी-अंबानी को गाली पढ़ते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि अडानी-अंबानी के कारण लाखों लोगों का परिवार देश में चलता है.
इनकी लाख कोशिशें के बावजूद पार्टी ने, जो तय किया है हम उसके तहत परिमल नाथवानी के पक्ष में वोट करेंगे और अब तक उनके पास 24 वोट सुरक्षित हैं. चार वोट अंतर आत्मा की आवाज से कोई ना कोई विधायक वोट करेंगे, ये कौन करेंगे वो मैं नहीं जानता.
इन वजहों से हो रहा है दो सीटों पर चुनाव
झारखंड में दो सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हो रहा है. पहली सीट शिबू सोरेन के निधन की वजह से 4 अगस्त 2025 से खाली है जबकि दूसरी सीट दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को समाप्त होने की वजह से चुनाव होगा.
बहरहाल जैसे-जैसे समय नजदीक आता जा रहा है सियासत तेज होती जा रही है. पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद विपक्ष की ओर से निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करने से मुकाबला दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है.
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