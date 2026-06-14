रांची में बनकर तैयार हुआ झामुमो का बहुमंजिला नया कार्यालय, पार्टी नेता बोले- किसी को टक्कर देने या बराबरी का कोई इरादा नहीं
रांची में झामुमो का नया केंद्रीय कार्यालय बनकर तैयार हुआ है.
Published : June 14, 2026 at 8:46 PM IST
रांची: झारखंड के सत्तारूढ़ और सबसे बड़े राजनीतिक दल झामुमो का भव्य केंद्रीय कार्यालय बनकर तैयार है. रांची के मेडिकल चौक के पास जहां पूर्व में झामुमो का पुराना केंद्रीय कार्यालय संचालित था, अब वहां झामुमो का बहुमंजिला भवन बनकर तैयार है. झामुमो के नए आलीशान केंद्रीय कार्यालय को लेकर पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य अंतु तिर्की ने थोड़ा भावुक होते हुए बताया कि पार्टी की स्थापना के बाद से यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा है.
संघर्ष के पथ पर चलकर तैयार हुआ केंद्रीय कार्यालय: अंतु तिर्की
उन्होंने कहा कि, मुझे याद है कि पहले किराये के मकान में पार्टी का केंद्रीय कार्यालय संचालित होता था, फिर हम लोग रिम्स के पास एक एस्बेस्टर वाले छोटे से कार्यालय में आ गए, यहां से ही कई सालों तक तमाम असुविधाओं के बावजूद केंद्रीय कार्यालय चलता रहा. अंतु तिर्की ने बताया कि संघर्ष के पथ पर चलकर आज हमारा नया केंद्रीय कार्यालय बनकर तैयार है. महंगाई के इस दौर में जब सब कुछ महंगा हो गया है तो इसकी लागत में भी इजाफा हुआ है लेकिन पार्टी की जरूरतों के हिसाब से इस तरह का केंद्रीय कार्यालय जरूरी था.
झामुमो के नए केंद्रीय कार्यालय में होगी सभी जरूरी सुविधाएं
रिम्स मेडिकल चौक के पास बनकर तैयार आलीशान और बहुमंजिला झामुमो केंद्रीय कार्यालय में एक पार्टी कार्यालय चलाने के लिए जरूरी सभी बातों का ख्याल रखा गया है. बेसमेंट में पार्किंग के साथ-साथ करीब 300 लोगों के साथ बैठकर मीटिंग के लिए बड़ा हॉल, केंद्रीय अध्यक्ष, महासचिव और पार्टी कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे हैं. वहीं मीडियाकर्मियों की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है. अंतु तिर्की बताते हैं कि लिफ्ट लगाने के साथ और दूसरे काम भी शेष हैं, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा.
जरूरतों के हिसाब से बना है झामुमो का नया कार्यालय: मनोज पांडेय
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय कहते हैं कि हम बीजेपी से धन और कार्यालय के मामले में मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उनके पास अकूत धन है और हमारे साथ जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्यार और सहयोग है. चंदा और आपसी सहयोग से पार्टी का नया केंद्रीय कार्यालय बनकर तैयार हुआ है तो यह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से मुकाबला करने के लिए नहीं है बल्कि यह हमारी जरूरत के हिसाब से बना है.
मनोज पांडेय ने कहा कि अभी हमारे नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस नए कार्यालय भवन के शुभारंभ की तिथि की घोषणा नहीं की है लेकिन उम्मीद है कि इस नवरात्रि के दौरान हमारे नए केंद्रीय कार्यालय भवन का उद्घाटन हो जाएगा.
अब राज्य के हर जिले में झामुमो जिला कार्यालय बनाने की है योजना
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अभी हमारा केंद्रीय कार्यालय हरमू के एक भवन में कैंप कार्यालय के रूप में चल रहा है. इसके नए केंद्रीय भवन में शिफ्ट होने के बाद अन्य जिलों में भी जिला झामुमो कार्यालय भवन बनाने की योजना है. हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक नए केंद्रीय कार्यालय भवन बनाने में खर्च हुई राशि की कोई जानकारी नहीं दी गयी है लेकिन अनुमान है कि करीब 5 करोड़ की राशि से जेएमएम का नया केंद्रीय कार्यालय बनकर तैयार हुआ है.
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