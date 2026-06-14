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रांची में बनकर तैयार हुआ झामुमो का बहुमंजिला नया कार्यालय, पार्टी नेता बोले- किसी को टक्कर देने या बराबरी का कोई इरादा नहीं

रांची: झारखंड के सत्तारूढ़ और सबसे बड़े राजनीतिक दल झामुमो का भव्य केंद्रीय कार्यालय बनकर तैयार है. रांची के मेडिकल चौक के पास जहां पूर्व में झामुमो का पुराना केंद्रीय कार्यालय संचालित था, अब वहां झामुमो का बहुमंजिला भवन बनकर तैयार है. झामुमो के नए आलीशान केंद्रीय कार्यालय को लेकर पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य अंतु तिर्की ने थोड़ा भावुक होते हुए बताया कि पार्टी की स्थापना के बाद से यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा है.

संघर्ष के पथ पर चलकर तैयार हुआ केंद्रीय कार्यालय: अंतु तिर्की

उन्होंने कहा कि, मुझे याद है कि पहले किराये के मकान में पार्टी का केंद्रीय कार्यालय संचालित होता था, फिर हम लोग रिम्स के पास एक एस्बेस्टर वाले छोटे से कार्यालय में आ गए, यहां से ही कई सालों तक तमाम असुविधाओं के बावजूद केंद्रीय कार्यालय चलता रहा. अंतु तिर्की ने बताया कि संघर्ष के पथ पर चलकर आज हमारा नया केंद्रीय कार्यालय बनकर तैयार है. महंगाई के इस दौर में जब सब कुछ महंगा हो गया है तो इसकी लागत में भी इजाफा हुआ है लेकिन पार्टी की जरूरतों के हिसाब से इस तरह का केंद्रीय कार्यालय जरूरी था.

नये केंद्रीय कार्यालय पर जेएमएम नेताओं के बयान (Etv Bharat)

झामुमो के नए केंद्रीय कार्यालय में होगी सभी जरूरी सुविधाएं

रिम्स मेडिकल चौक के पास बनकर तैयार आलीशान और बहुमंजिला झामुमो केंद्रीय कार्यालय में एक पार्टी कार्यालय चलाने के लिए जरूरी सभी बातों का ख्याल रखा गया है. बेसमेंट में पार्किंग के साथ-साथ करीब 300 लोगों के साथ बैठकर मीटिंग के लिए बड़ा हॉल, केंद्रीय अध्यक्ष, महासचिव और पार्टी कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे हैं. वहीं मीडियाकर्मियों की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है. अंतु तिर्की बताते हैं कि लिफ्ट लगाने के साथ और दूसरे काम भी शेष हैं, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा.

जरूरतों के हिसाब से बना है झामुमो का नया कार्यालय: मनोज पांडेय