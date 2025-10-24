ETV Bharat / state

झामुमो की उपेक्षा करने पर भड़के सांसद विजय हांसदा, बोले - हमने दिखाई दरियादिली लेकिन नहीं मिला सम्मान

जेएमएम सांसद विजय हासंदा ने बिहार विधानसभा में पार्टी को उचित सम्मान नहीं दिए जाने पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है.

MP Vijay Hansda
सांसद विजय हांसदा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 24, 2025 at 12:53 PM IST

2 Min Read
पाकुड़: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के राजद और कांग्रेस ने झामुमो को स्थान नहीं दिया है, इससे झारखंड झामुमो नेता नाराज चल रहे हैं और पार्टी फोरम में विचार कर अपना पक्ष रख रहे हैं. इस मामले में झामुमो कोटे के राजमहल सांसद विजय हांसदा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

"झामुमो को दरियादिली का नहीं मिला फायदा"

परिसदन में लोगों की समस्या सुनने पहुंचे सांसद विजय हांसदा ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह हमारे नेता हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के लिए दरियादिली दिखाई, लेकिन उस अनुरूप में बिहार विधानसभा चुनाव में सम्मान नहीं मिला. इस मामले में आगे पार्टी फोरम पर बात रखी जाएगी और निर्णय लिया जाएगा.

जानकारी देते जेएमएम सांसद विजय हासंदा (Etv bharat)

"आरजेडी और कांग्रेस ने नहीं निभाई अपनी जिम्मेदारी"

सांसद ने कहा कि जिस वक्त झारखंड में महागठबंधन हुआ तो झामुमो ने बड़े भाई की भूमिका निभाई थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जब प्रारूप तैयार हो रही थी, तब बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी और कांग्रेस थे. इसी उम्मीद के साथ चर्चा चल रही थी और जो निष्कर्ष निकलना चाहिए था, वह नहीं निकला और इस मामले में पार्टी के वरीय नेता ने अपना पक्ष साफ तौर पर रखा है.

डीएमएफटी फंड पर बीजेपी को दिया जवाब

वहीं डीएमएफटी फंड को लेकर बीजेपी द्वारा उठाये गये सवाल पर झामुमो सांसद विजय हांसदा ने कहा कि हमारे यहां डीएमएफटी फंड को सही जगह खर्च किया जा रहा है और इस पर समीक्षा भी होती है. उन्होंने कहा कि जहां तक प्रभावित क्षेत्र में खर्च नहीं होने की बात है, इस पर दिशा की बैठक में किये गये कार्यों की सूची मांगी जाएगी और समीक्षा की जाएगी.

इस दौरान सांसद विजय हांसदा ने परिसदन में सैकड़ों ग्रामीणों की समस्या सुनी और निदान का आश्वासन दिया. ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य के अलावा कई ई रिक्शा चालकों ने ज्यादा टोल टैक्स लेने की भी शिकायत की. जिस पर सांसद ने अधिकारियों से वार्ता कर निदान करने का निर्देश दिया.

