झामुमो की उपेक्षा करने पर भड़के सांसद विजय हांसदा, बोले - हमने दिखाई दरियादिली लेकिन नहीं मिला सम्मान

पाकुड़: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के राजद और कांग्रेस ने झामुमो को स्थान नहीं दिया है, इससे झारखंड झामुमो नेता नाराज चल रहे हैं और पार्टी फोरम में विचार कर अपना पक्ष रख रहे हैं. इस मामले में झामुमो कोटे के राजमहल सांसद विजय हांसदा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

"झामुमो को दरियादिली का नहीं मिला फायदा"

परिसदन में लोगों की समस्या सुनने पहुंचे सांसद विजय हांसदा ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह हमारे नेता हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के लिए दरियादिली दिखाई, लेकिन उस अनुरूप में बिहार विधानसभा चुनाव में सम्मान नहीं मिला. इस मामले में आगे पार्टी फोरम पर बात रखी जाएगी और निर्णय लिया जाएगा.

"आरजेडी और कांग्रेस ने नहीं निभाई अपनी जिम्मेदारी"

सांसद ने कहा कि जिस वक्त झारखंड में महागठबंधन हुआ तो झामुमो ने बड़े भाई की भूमिका निभाई थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जब प्रारूप तैयार हो रही थी, तब बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी और कांग्रेस थे. इसी उम्मीद के साथ चर्चा चल रही थी और जो निष्कर्ष निकलना चाहिए था, वह नहीं निकला और इस मामले में पार्टी के वरीय नेता ने अपना पक्ष साफ तौर पर रखा है.