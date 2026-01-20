ETV Bharat / state

रेलवे ने पूरी नहीं की मांग तो 24 जनवरी से कोयला की ढुलाई होगी बाधित: जेएमएम विधायक

पाकुड़ और साहिबगंज में रेल यात्रियों की मांगे पूरी नहीं होने पर जेएमएम विधायक ने 24 जनवरी को कोयला ढुलाई ठप करने की बात कही.

PEOPLE PROTEST FOR TRAIN STOPS
जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 20, 2026 at 3:31 PM IST

पाकुड़: जिला समेत साहिबगंज में रेल यात्रियों की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आगामी 24 जनवरी से कोयला की ढुलाई पूरी तरह ठप कर दी जाएगी. उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक हेमलाल मुर्मू ने कही. लिट्टीपाड़ा से जेएमएम विधायक ने कहा कि अभी आम जनता और व्यवसायी रेल मार्ग से सिर्फ पत्थर का ढुलाई बाधित किया है.

विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि रेलवे की उदासीनता के कारण यहां की जनता, व्यापारी और पत्थर उद्योग आंदोलन कर रहा है. लेकिन रेलवे को इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है. इसलिए पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा से जो कोयले की ढुलाई होती है, उसे भी बंद कर दिया जायेगा. विधायक ने कहा कि रेलवे के परामर्शदात्री की बैठक में जीएम को समस्याओं से अवगत कराया और लिखित भी दिया गया, लेकिन इसका कोई निदान नहीं निकाला गया है.

जानकारी देते जेएमएम विधायक और सीएम के विधायक प्रतिनिधि (ईटीवी भारत)

पाकुड़ साहिबगंज से रेलवे को मिलता है ज्यादा राजस्व: विधायक

विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि पाकुड़ और साहिबगंज से रेलवे को सबसे ज्यादा राजस्व मिल रहा है. यहां के रेल यात्रियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. जिसे विधायक बर्दास्त नहीं करने की बात कर रहे हैं. विधायक ने कहा कि इस आंदोलन के माध्यम से रेलवे को यह बताने का काम किया जा रहा है कि जिस इलाके से रेलवे को करोड़ों का राजस्व मिल रहा है, वहां के रेल यात्रियों को सुविधाएं देनी होगी.

मालवाहक के लिए यात्री ट्रेनें कम चलाती है रेलवे: विधायक प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा कि मालदा और हावड़ा रेल मंडल में मालवाहक गाड़ियों को ज्यादा चलाने के लिए यात्री ट्रेनों को कम चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ज्यादा राजस्व देने के बावजूद पाकुड़ जिले के रेल यात्रियों के लिए आजतक पटना और दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, जो दुर्भाग्य की बात है. उन्होंंने कहा कि पाकुड़ रेलवे स्टेशन से कई एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती हैं. लेकिन ठहराव नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी 24 जनवरी से अमड़ापाड़ा खदान से एक भी मालगाड़ी कोयला डंपिंग यार्ड तक आने नहीं दिया जायेगा.

बता दें कि पाकुड़ और साहिबगंज में रेल सुविधा, पटना एवं दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन, ओवरब्रिज सहित अन्य मांगों को लेकर आम जनता और पत्थर व्यवसायी ने आंदोलन कर चेतावनी दी थी. लेकिन आंदोलन के चार दिन पूरे होने के बावजूद मांग पूरी किए जाने को लेकर रेलवे ने कोई पहल नहीं की है. अगर स्थानीय लोगों के आंदोलन के कारण कोयले की ढुलाई बंद हो गई तो पश्चिम बंगाल और पंजाब पावर प्लांट पर जल्द असर दिखने लगेगा.

