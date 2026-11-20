JMM विधायक निरल पूर्ति को मिलेगा उत्कृष्ट विधायक सम्मान, स्पीकर की मौजूदगी में चयन समिति ने लगाई मुहर
झारखंड में उत्कृष्ट विधायक का चयन हो गया है. चयन समिति ने मझगांव विधायक निरल पूर्ति के नाम पर मुहर लगाई है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : November 20, 2026 at 3:59 PM IST
रांचीः मझगांव विधानसभा क्षेत्र से चार बार चुनाव जीतकर विधानसभा में अपने क्षेत्र की जनता का आवाज बनने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के निरल पूर्ति उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित किए जाएंगे. झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी 22 नवंबर को राज्यपाल के हाथों मझगांव विधायक सम्मानित किए जाएंगे. स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो के आवास पर आज हुई चयन समिति की बैठक में निरल पूर्ति के नाम पर मुहर लगी.
चयन समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, राजद विधायक सुरेश पासवान, विधानसभा के प्रभारी सचिव रंजीत कुमार, पत्रकार विनय कुमार मौजूद थे. वहीं ऑनलाइन माध्यम से भी अन्य सदस्य जुड़े हुए थे.
बैठक के बाद स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि सभी विधायक अच्छे हैं और उनमें से एक को चुनना बेहद ही कठिन कार्य है. ऐसे में चयन समिति ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक नीरल पूर्ति को उत्कृष्ट विधायक के लिए चयनित किया है. निरल पूर्ति मझगांव विधानसभा से चार बार के विधायक हैं. झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस 22 नवंबर को सभी चयनित विधानसभाकर्मियों और विधायक को राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया जाएगा.
अब तक इन्हें मिल चुका है उत्कृष्ट विधायक का सम्मान
|वर्ष
|उत्कृष्ट विधायक
|विधानसभा क्षेत्र
|राजनीतिक दल
|2001
|विश्वेश्वर खां
|नाला
|भाकपा
|2002
|हेमलाल मुर्मू
|बरहेट
|झामुमो
|2003
|राजेंद्र प्रसाद सिंह
|बेरमो
|कांग्रेस
|2004
|लोकनाथ महतो
|बड़कागांव
|भाजपा
|2005
|अन्नपूर्णा देवी
|कोडरमा
|राजद
|2006
|राधाकृष्ण किशोर
|छतरपुर
|जदयू
|2007
|पशुपति नाथ सिंह
|धनबाद
|भाजपा
|2008
|इंदर सिंह नामधारी
|डाल्टनगंज
|निर्दलीय
|2009
|सम्मान नहीं दिया गया
|2010
|जनार्दन पासवान
|चतरा
|राजद
|2011
|माधव लाल सिंह
|गोमिया
|कांग्रेस
|2012
|रघुवर दास
|जमशेदपुर पूर्वी
|भाजपा
|2013
|लोबिन हेंब्रम
|बोरियो
|झामुमो
|2014
|सम्मान नहीं दिया गया
|2015
|प्रदीप यादव
|पोड़ैयाहाट
|झाविमो
|2016
|स्टीफन मरांडी
|महेशपुर
|झामुमो
|2017
|विमला प्रधान
|सिमडेगा
|भाजपा
|2018
|मेनका सरदार
|पोटका
|भाजपा
|2019
|सम्मान नहीं दिया गया
|2020
|नलिन सोरेन
|शिकारीपाड़ा
|झामुमो
|2021
|रामचंद्र चंद्रवंशी
|विश्रामपुर
|भाजपा
|2022
|विनोद कुमार सिंह
|बगोदर
|भाकपा-माले
|2023
|रामचंद्र सिंह
|मनिका
|कांग्रेस
|2024
|सम्मान नहीं दिया गया
|2025
|राज सिन्हा
|धनबाद
|भाजपा
इस आधार पर होता है उत्कृष्ट विधायक का चयन
झारखंड विधानसभा में 81 विधायक हैं. सभी विधायकों की कार्यशैली, उनके व्यवहार और क्षेत्र में कार्य प्रदर्शन को लेकर चयन किया जाता है. उत्कृष्ट विधायक चयन के लिए एक चयन समिति गठित की जाती है. जिसमें पूर्व स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, वरिष्ठ विधायक, पत्रकार सहित प्रभारी सचिव होते हैं. इनकी मौजूदगी में चयन समिति का गठन सर्वसम्मति से किया जाता है. चयनित विधायक को स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड विधानसभा में प्रशस्ति पत्र के साथ 51 हजार रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है.
स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने इस मौके पर चयनित उत्कृष्ट विधायक और विधानसभाकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यपाल के हाथों इन्हें सम्मानित किया जाएगा. इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी व अन्य मौजूद रहेंगे.
इन कर्मियों को किया जाएगा सम्मानित
उन्होंने उत्कृष्ट विधायक निरल पूर्ति के नाम की घोषणा के बाद विधानसभा सचिवालय में कार्यरत कर्मियों के नाम की भी घोषणा की जिन्हें बेहतरीन कार्यों के लिए स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा. सम्मानित होने वाले विधानसभाकर्मियों में विधानसभा की उपसचिव किरण सुमन बाखला, विधासभा की डिप्टी सेक्रेटरी सुषमा सिंह, विधानसभा अधीक्षक मोहम्मद अली खान, विधानसभा ट्रेजरी के शिवराज राम और अनुसेवक संजय कुमार मेहता शामिल हैं.
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