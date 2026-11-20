ETV Bharat / state

JMM विधायक निरल पूर्ति को मिलेगा उत्कृष्ट विधायक सम्मान, स्पीकर की मौजूदगी में चयन समिति ने लगाई मुहर

उत्कृष्ट विधायक के नाम की घोषणा करते झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः मझगांव विधानसभा क्षेत्र से चार बार चुनाव जीतकर विधानसभा में अपने क्षेत्र की जनता का आवाज बनने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के निरल पूर्ति उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित किए जाएंगे. झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी 22 नवंबर को राज्यपाल के हाथों मझगांव विधायक सम्मानित किए जाएंगे. स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो के आवास पर आज हुई चयन समिति की बैठक में निरल पूर्ति के नाम पर मुहर लगी.

चयन समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, राजद विधायक सुरेश पासवान, विधानसभा के प्रभारी सचिव रंजीत कुमार, पत्रकार विनय कुमार मौजूद थे. वहीं ऑनलाइन माध्यम से भी अन्य सदस्य जुड़े हुए थे.