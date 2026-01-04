ETV Bharat / state

बोकारो में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, झामुमो विधायक ने कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स

बोकारो: झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनितिक दलों में हलचल तेज हो गई है. बीजेपी, हेमंत सरकार पर दलीय आधार पर चुनाव कराने को लेकर धरना प्रदर्शन की बात कह रही है. दूसरी ओर झामुमो ने भी निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है.

विधायक ने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला

दरअसल, बोकारो महानगर महिला मोर्चा की निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए रविवार को बैठक हुई. जिसमें टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो शामिल हुए. झामुमो विधायक ने निकाय चुनाव को लेकर महिलाओं का मनोबल बढ़ाते हुए चुनाव की रणनीति पर काम करने की अपील की. उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा, महिला समिति से जुड़ी कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस प्रकार से महिलाओं को सम्मान एवं योजनाओं का लाभ देने का काम किया है, उससे सभी महिलाओं को जागृत करना होगा.