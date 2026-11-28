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गढ़वा में भारी बारिश से तबाह हुई धान की फसल, कृषि मंत्री से लगाई मुआवजे की गुहार

जिला कृषि पदाधिकारी- स्थानीय किसान ( Etv Bharat )

गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले में नवंबर महीने में आए दो चक्रवात ने किसानों की कमर तोड़ कर रखी दी है. बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है. अब तक करीब 5,300 किसानों ने फसल बर्बादी की शिकायत दर्ज कराई है. भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव ने कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है. वही, कृषि विभाग नुकसान का आकलन करने में जुटा है. फसल बर्बाद होने से किसानों के सामने अब परिवार का पेट पालने तक का संकट खड़ा हो गया है.

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