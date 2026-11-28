गढ़वा में भारी बारिश से तबाह हुई धान की फसल, कृषि मंत्री से लगाई मुआवजे की गुहार
किसानों की तरफ से मुआवजे के लिए जेएमएम विधायक ने कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मुआवजा देने की मांग की.
Published : November 28, 2026 at 10:04 AM IST
गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले में नवंबर महीने में आए दो चक्रवात ने किसानों की कमर तोड़ कर रखी दी है. बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है. अब तक करीब 5,300 किसानों ने फसल बर्बादी की शिकायत दर्ज कराई है. भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव ने कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है. वही, कृषि विभाग नुकसान का आकलन करने में जुटा है. फसल बर्बाद होने से किसानों के सामने अब परिवार का पेट पालने तक का संकट खड़ा हो गया है.
'अकवान' ने फेरा किसानों की मेहनत पर पानी
गढ़वा जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहां की बड़ी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है, लेकिन नवंबर महीने में आए दो चक्रवातों अर्णव और 'अकवान' ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, लगातार बारिश के कारण खेतों में तैयार धान की फसल बर्बाद हो गई. कृषि विभाग के मुताबिक, चक्रवात अर्णव के दौरान करीब 2,700 किसानों ने फसल क्षति की शिकायत दर्ज कराई, जबकि चक्रवात अकवान के कारण लगभग 2,600 किसानों ने नुकसान की सूचना दी है. इस तरह दोनों चक्रवातों से करीब 5,300 किसान प्रभावित हुए हैं.
कृषि मंत्री से मिले झामुमो MLA
किसानों की इस परेशानी को देखते हुए भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम विधायक अनंत प्रताप देव ने कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को आवेदन सौंपकर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है. वहीं, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामलला दुबे ने भी सरकार से अविलंब मुआवजा देने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि किसानों को जल्द राहत नहीं मिली तो किसान मोर्चा आंदोलन करेगा. दूसरी ओर, फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं. उनका कहना है कि धान की खेती ही उनके परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है, लेकिन बारिश ने पूरी फसल बर्बाद कर दी. अब उनके सामने खाने-पीने तक का संकट खड़ा हो गया है.इधर, किसानों की शिकायत के बाद कृषि विभाग भी सक्रिय हो गया है.
क्षति के आकलन के साथ शुरू होगी मुआवजे की प्रक्रिया
जिला कृषि पदाधिकारी खुशबू पासवान ने बताया कि नवंबर महीने में आए दोनों चक्रवातों से जिले में फसलों को नुकसान पहुंचा है. अब तक पोर्टल और अन्य माध्यमों से करीब 5,300 किसानों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं. विभाग की ओर से इन शिकायतों की जांच कराई जाएगी और फसल क्षति का आकलन किया जाएगा. इसके बाद पात्र प्रभावित किसानों को नियमानुसार उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जाएगी.
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