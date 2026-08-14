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खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर जेएमएम का रूख सख्त, मंत्री सुदिव्य ने दी आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी

गिरिडीह में बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते मंत्री सुदिव्य कुमार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीह: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक-2026 के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर आंदोलन का ऐलान किया गया है और इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है. शुक्रवार को झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक गिरिडीह में आयोजित की गई. बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

झारखंड नहीं सहेगा सौतेला व्यवहारः सुदिव्य कुमार

इस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि जल्दबाजी में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक-2026 पास करा कर केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ-पैर को काटने का काम किया है. यह काला बिल झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय है और उनके विकास और भविष्य पर बहुत बड़ा कुठाराघात है. झारखंड यह सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा. विधेयक के कारण झारखंड में करोड़ों लोगों के सामाजिक सुरक्षा जैसे मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि योजनाएं बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी.

मंत्री सुदिव्य कुमार का संबोधन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जन जागरण से होगी आंदोलन की शुरुआत

आंदोलन के पहले चरण में पार्टी के पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ता गांव से लेकर जिला तक घर-घर में जन-जागरण अभियान चलाएंगे. इसके बाद भी केंद्र सरकार ने खनिज संशोधन विधेयक-2026 को वापस नहीं लिया तो आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी. बैठक की अध्यक्षता कर रहे झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि आगामी 16 से 18 अगस्त तक प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए इस काला कानून के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी.