खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर जेएमएम का रूख सख्त, मंत्री सुदिव्य ने दी आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी
खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ गिरिडीह में झामुमो की बैठक हुई.
Published : August 14, 2026 at 8:56 PM IST
गिरिडीह: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक-2026 के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर आंदोलन का ऐलान किया गया है और इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है. शुक्रवार को झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक गिरिडीह में आयोजित की गई. बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.
झारखंड नहीं सहेगा सौतेला व्यवहारः सुदिव्य कुमार
इस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि जल्दबाजी में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक-2026 पास करा कर केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ-पैर को काटने का काम किया है. यह काला बिल झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय है और उनके विकास और भविष्य पर बहुत बड़ा कुठाराघात है. झारखंड यह सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा. विधेयक के कारण झारखंड में करोड़ों लोगों के सामाजिक सुरक्षा जैसे मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि योजनाएं बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी.
जन जागरण से होगी आंदोलन की शुरुआत
आंदोलन के पहले चरण में पार्टी के पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ता गांव से लेकर जिला तक घर-घर में जन-जागरण अभियान चलाएंगे. इसके बाद भी केंद्र सरकार ने खनिज संशोधन विधेयक-2026 को वापस नहीं लिया तो आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी. बैठक की अध्यक्षता कर रहे झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि आगामी 16 से 18 अगस्त तक प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए इस काला कानून के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी.
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में पूर्व विधायक केदार हाजरा, जिला सचिव महालाल सोरेन, महापौर प्रमिला मेहरा, उप महापौर सुमित कुमार, जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार पप्पू, शाहनवाज अंसारी, झामुमो केंद्रीय कमेटी की सदस्य बबली मरांडी, बरकत अली, प्रणव वर्मा, दिलीप मंडल, शत्रुघ्न मंडल, नुनूराम किस्कू उर्फ टाइगर, झारखंड युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कोलेश्वर सोरेन, जिला प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा, नगर अध्यक्ष राकेश कुमार रॉकी, नगर सचिव सन्नी रैन, मीडिया प्रभारी अभय सिंह, राजू दास, झारखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष चांद रसीद, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हलधर राय, कृष्णलाल ठाकुर, विजय सिंह, राजेश सिंह, महिला मोर्चा की प्रमिला कुमारी, प्रीति भास्कर, जिला सह सचिव दिलीप रजक, भैरव वर्मा, बैजू राणा, ओमप्रकाश महतो, ध्रूवदेव पंडित, मेहताब मिर्जा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे.
ये भी पढ़ें-
'झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा', मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की केंद्र सरकार को चेतावनी
11 हजार करोड़ के राजस्व पर खतरा! खान संशोधन बिल के खिलाफ CM हेमंत सोरेन ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी
खनिज व खनन संशोधन विधेयक-2026 का भाकपा माले ने किया विरोध, 16-17 अगस्त को प्रतिवाद दिवस मनाने का ऐलान