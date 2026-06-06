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सीएम ने पार्टी विधायकों-सांसदों संग की बैठक, जेएमएम के राज्यसभा उम्मीदवार को जीत दिलाने की बनाई रणनीति

सीएम हेमंत सोरेन ने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की. जिसमें राज्यसभा चुनाव की रणनीति बनाई गई.

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पार्टी के प्रमुख नेताओं संग बैठक करते सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 6, 2026 at 9:15 PM IST

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रांची: झामुमो ने राज्यसभा चुनाव के लिए बैद्यनाथ राम को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. इस निर्णय के बाद झामुमो विधायकों और सांसदों की रांची के कांके रोड स्थित सीएम आवास पर अनौपचारिक बैठक हुई. बैठक में सांसद महुआ माजी, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, हफीजुल हसन अंसारी, झामुमो के विधायक डॉ. स्टीफन मरांडी, सचेतक मथुरा प्रसाद महतो, विधायक राम सूर्य मुंडा, विधायक विकास सिंह मुंडा, विधायक सोमेश चंद्र सोरेन सहित कई नेता मौजूद रहे.

इस बैठक में झामुमो की ओर से राज्यसभा के घोषित उम्मीदवार बैद्यनाथ राम भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो मान और सम्मान दिया है उसे कभी भुला नहीं सकता हूं. झामुमो नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन पर भरोसा कर उन्हें अपना ऋणी बना दिया है.

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बैठक में मौजूद सीएम हेमंत सोरेन, पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी बैद्यनाथ राम व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

झामुमो की बैठक में बनी जीत की रणनीति

बैठक में रणनीति बनी कि कैसे पूरी एकजुटता से झामुमो प्रत्याशी को जीत दिलाकर राज्यसभा भेजना है. बैठक के दौरान झामुमो विधायक और सांसद की ओर से बैद्यनाथ राम को बधाई और एक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनने के लिए केंद्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

राज्यसभा सांसद महुआ माजी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

महुआ माजी ने सीएम के फैसले का स्वागत किया

बैठक के बाद झारखंड से झामुमो की राज्यसभा सांसद डॉ. महुआ माजी ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री और अनुभवी नेता बैद्यनाथ राम को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का यह फैसला उन लोगों को जवाब है, जो झामुमो को परिवार की पार्टी कह कर तंज कसते थे. राज्यसभा सदस्य डॉ. महुआ माजी ने कहा कि बैद्यनाथ राम एक बेहद अनुभवी और मझे हुए राजनेता हैं और वह झारखंड की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं. उनके राज्यसभा जाने से राज्य की आवाज को संसद में मजबूती से उठाने में मदद मिलेगी.

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