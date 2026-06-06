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सीएम ने पार्टी विधायकों-सांसदों संग की बैठक, जेएमएम के राज्यसभा उम्मीदवार को जीत दिलाने की बनाई रणनीति

पार्टी के प्रमुख नेताओं संग बैठक करते सीएम हेमंत सोरेन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झामुमो ने राज्यसभा चुनाव के लिए बैद्यनाथ राम को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. इस निर्णय के बाद झामुमो विधायकों और सांसदों की रांची के कांके रोड स्थित सीएम आवास पर अनौपचारिक बैठक हुई. बैठक में सांसद महुआ माजी, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, हफीजुल हसन अंसारी, झामुमो के विधायक डॉ. स्टीफन मरांडी, सचेतक मथुरा प्रसाद महतो, विधायक राम सूर्य मुंडा, विधायक विकास सिंह मुंडा, विधायक सोमेश चंद्र सोरेन सहित कई नेता मौजूद रहे.

इस बैठक में झामुमो की ओर से राज्यसभा के घोषित उम्मीदवार बैद्यनाथ राम भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो मान और सम्मान दिया है उसे कभी भुला नहीं सकता हूं. झामुमो नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन पर भरोसा कर उन्हें अपना ऋणी बना दिया है.

बैठक में मौजूद सीएम हेमंत सोरेन, पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी बैद्यनाथ राम व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

झामुमो की बैठक में बनी जीत की रणनीति

बैठक में रणनीति बनी कि कैसे पूरी एकजुटता से झामुमो प्रत्याशी को जीत दिलाकर राज्यसभा भेजना है. बैठक के दौरान झामुमो विधायक और सांसद की ओर से बैद्यनाथ राम को बधाई और एक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनने के लिए केंद्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित किया गया.