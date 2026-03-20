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असम में अपने लिए चुनाव चिह्न "तीर धनुष" रिजर्व कराना चाहता है झामुमो! जानिए, क्या है पूरा मामला

असम चुनाव में तीर धनुष चिह्न की मांग को लेकर झामुमो ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

JMM letter to Chief Election Commissioner demanding bow and arrow symbol for Assam elections
झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 20, 2026 at 8:40 PM IST

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Updated : March 20, 2026 at 9:00 PM IST

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रांची: झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन की सरकार की अगुवाई कर रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा अब असम की राजनीति में अपनी पैठ जमाने की कोशिश में है. पहली बार असम विधानसभा चुनाव में झामुमो का खाता खोलने की कोशिश में लगा है. झारखंड मुक्ति मोर्चा वह हर कोशिश कर रहा है जिससे पार्टी को फायदा हो.

इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है. जिसमें पार्टी की ओर से यह मांग की गयी है कि असम विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव चिह्न "तीर धनुष" को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए रिजर्व कर दिया जाए.

इसकी जानकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी. साथ ही कहा कि झारखंड में हम स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं और हमारे विधायक के साथ साथ लोकसभा-राज्यसभा में सांसद भी हैं. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश में दो ही स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी (झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना) है जिसका चुनाव चिह्न तीर-धनुष है.

झामुमो नेता का बयान (ETV Bharat)

असम में शिव सेना नहीं लड़ रही तो हमें मिलना चाहिए "तीर-धनुष"- सुप्रियो

झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि नियम कहता है कि जब दो अलग-अलग राज्यस्तरीय दल का चुनाव चिह्न एक हो और दोनों किसी एक ही राज्य में चुनाव लड़ें तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग दोनों को उस खास राज्य में चुनाव में नया चुनाव चिह्न दे देता है. जहां तक उनकी और पार्टी को जानकारी है कि असम विधानसभा चुनाव में शिव सेना प्रत्याशी नहीं उतारने जा रहा है. ऐसे में वहां पर चुनाव चिह्न "तीर-धनुष" पर स्वाभाविक दावा झामुमो का बनता है. इसलिए पार्टी की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस आशय का पत्र भेजा गया है कि वह असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए चुनाव चिह्न "तीर धनुष" को झामुमो के लिए रिजर्व कर दे.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी की ओर से औपचारिक रूप से इसकी मांग भारत निर्वाचन आयोग से कर दी है. अब फैसला आयोग को करना है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो के आग्रह पर विचार करते हुए अगर असम विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव चिह्न तीर धनुष को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए रिजर्व करता है तो उसका स्वागत किया जाएगा. ऐसा नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि वह भाजपा के निर्देशों के अनुरूप फैसला लेने वाली संस्था है.

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Last Updated : March 20, 2026 at 9:00 PM IST

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असम विधानसभा चुनाव में झामुमो
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